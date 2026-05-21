MPRO busca a redução de acidentes de trânsito em Rondônia em reunião interinstitucional

Por MP-RO

Publicada em 21/05/2026 às 12h02

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) realizou, nesta quarta-feira (20/5), reunião com representantes de órgãos estaduais e municipais para discutir estratégias de redução de acidentes de trânsito em Porto Velho. Entre as propostas estão a criação de indicadores para identificar entregadores de aplicativos envolvidos em sinistros, o reforço da fiscalização nos horários e cruzamentos mais críticos e a realização de conferências municipais de segurança viária em todas as dez regionais do Detran em Rondônia.

A reunião, conduzida pelo promotor de Justiça Leandro da Costa Gandolfo, da Promotoria da Saúde, contou com a participação de representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), da Escola Pública de Trânsito e da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade de Porto Velho.

Conforme os dados apresentados, na capital as entradas relacionadas a motos representam número superior a todos os outros tipos de acidentes somados.

Radares

Os participantes registraram queda no número de acidentes. Segundo dados apresentados pelo Detran, nos locais com radares instalados houve redução de 22% no total de sinistros. Os acidentes com vítimas caíram 35%.

Dados do Detran apontam ainda a sexta-feira como o dia com maior número de ocorrências. O horário das 7h concentra o maior volume de acidentes. Já os sinistros mais graves tendem a acontecer à noite, quando a velocidade média nas vias é mais alta.

Entregadores

O procurador do Trabalho Lucas Barbosa Brum, representando o MPT, apresentou o desafio de identificar quantos acidentes de trânsito envolvem trabalhadores de plataformas digitais de entrega em atividade. A ausência de dados estratificados dificulta a atuação institucional.

A diretora adjunta do João Paulo II, Isabella Naiara de Almeida Moura, informou que vai propor a inclusão de campo específico no formulário de triagem para registrar se o paciente estava em atividade laboral no momento do acidente.

Bicicletas elétricas

O Detran alertou para o crescimento de acidentes envolvendo bicicletas elétricas. Entre 2025 e 2026, a sinistralidade nessa categoria quase dobrou. A ausência de regulamentação específica para esse tipo de veículo foi apontada como fator de risco.

Conferências estaduais

A Escola Pública de Trânsito apresentou proposta de conferências sobre segurança viária nas dez regionais do estado. A primeira está prevista para Guajará-Mirim, com previsão de realização até a primeira quinzena de junho. O objetivo é reunir prefeitos, vereadores e representantes do MPRO para firmar compromissos locais de fiscalização e educação no trânsito.

Ficou estabelecido o prazo de 10 dias para que BPTran e Detran-RO apresentem os 15 cruzamentos com maior índice de acidentes em Porto Velho, os horários críticos e o cronograma de cobertura pelas equipes.