“Pretendentes, mandem um alô”: Faustão brinca ao celebrar os 18 anos do filho caçula

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/05/2026 às 11h39

Faustão apareceu em um momento familiar raro durante a comemoração dos 18 anos de Rodrigo Silva, filho caçula do apresentador. O registro foi compartilhado nas redes sociais por João Silva, irmão do aniversariante, nesta quarta-feira (20), e mostra o comunicador descontraído durante o tradicional parabéns.

No vídeo, Faustão brinca com a chegada da maioridade do filho ao som da clássica provocação de aniversários. João também entrou na brincadeira e escreveu: "Pretendentes aí mandem um alô". Lara Silva, filha mais velha do apresentador, também participou da celebração familiar. Ela é fruto do relacionamento anterior de Faustão com a artista plástica Magda Colares.

A aparição pública acontece semanas após o apresentador completar 76 anos. Na ocasião, a esposa, Luciana Cardoso, publicou uma homenagem nas redes sociais, destacando a força do marido diante dos desafios recentes de saúde. "A pessoa mais forte e resiliente que conheço. Mais um aniversário que é um presente para a nossa família", escreveu.

Nos últimos anos, Faustão enfrentou uma sequência de problemas médicos. Em 2023, passou por transplante cardíaco após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Já no ano seguinte, foi submetido a um transplante renal.

Entre maio e agosto de 2025, o apresentador voltou a ser internado por conta de uma infecção bacteriana grave com quadro de sepse. Durante esse período, passou por transplante de fígado e retransplante de rim no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.