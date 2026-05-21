Ana Castela aparece festejando ao conseguir cidadania italiana após 3 anos

Por R7

Publicada em 21/05/2026 às 11h38

Ana Castela conseguiu sua cidadania italiana e comemorou muito em publicação nas redes. O passaporte foi emitido em Curitiba após um processo iniciado por sua mãe há três anos. Enquanto comemorava no consulado, ela recebeu informações sobre as vantagens de poder viajar à Europa e entrar nos Estados Unidos quando quiser.

Ela declarou: "Basta eu querer, eu vou conseguir tudo isso". A boiadeira segue empolgada com esse grande passo em sua carreira internacional!