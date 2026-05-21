Um ano depois, estacionamento no entorno do shopping facilita acesso e organiza trânsito

Por Helen Paiva

Publicada em 21/05/2026 às 11h30

Há exatamente um ano, a rotina de quem frequenta ou trabalha no entorno do shopping de Porto Velho ganhou um novo capítulo.

A implantação do estacionamento em ângulo de 45 graus pela Prefeitura transformou ruas que antes eram apenas de passagem em um conjunto de vagas organizadas, gratuitas e monitoradas.

A mudança impactou diretamente a mobilidade urbana e também o orçamento de trabalhadores e frequentadores da região, permitindo que a população escolha entre o estacionamento privativo do shopping ou as vagas externas criadas pela gestão municipal.

Alívio no orçamento de quem trabalha

Para os lojistas, a novidade significou economia ao final do mês. Ana Chagas, que trabalha há dois anos no shopping, lembra que antes a única opção era pagar mensalidade do estacionamento interno ou deixar o carro em ruas paralelas mais distantes.

Para a Ana Chagas, a novidade significou economia ao final do mês

“Quando comecei, não tinha estacionamento aqui. O shopping oferece mensalidade para lojistas, mas sempre pesa no orçamento. Antes era proibido parar em todo o entorno; era só rua de passagem. Hoje ficou bem melhor. Eu me sinto segura de deixar o carro aqui fora, inclusive por causa do Totem de Segurança da Prefeitura. Sempre tento parar perto dele, porque sei que, se precisar, temos acesso às imagens. Ajudou bastante a nossa vida”, afirmou a lojista.

O sentimento de melhoria é compartilhado por Sergimar Camilo, mecânico de climatização, que destaca a liberdade de escolha e a praticidade no dia a dia.

“Para quem trabalha aqui todo dia, o custo do estacionamento pago fica pesado. Hoje, quando quero e posso, estaciono lá dentro, mas quando não, tenho essa opção aqui fora. Ficou uma maravilha”.

Se para quem trabalha no shopping a vaga representa economia, para quem vive em movimento ela virou estratégia de trabalho.

O motorista de aplicativo Marcelo Batista conta que as vagas externas permitem aguardar corridas sem comprometer parte do faturamento diário.

“Pagar o estacionamento do shopping para esperar a corrida não compensa. Muitas vezes eu teria que fazer duas viagens só para pagar o valor. Antes era tudo proibido aqui em volta. Hoje, com as vagas liberadas pela Prefeitura, eu estaciono, espero o passageiro com tranquilidade e fico a poucos metros da entrada. Ficou ótimo”.

Organização viária e mobilidade

Segundo o secretário municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Iremar Torres, a escolha pelo estacionamento em 45 graus foi planejada para ampliar a oferta de vagas sem comprometer o fluxo de veículos na região.

Marcelo Batista conta que as vagas externas permitem aguardar corridas sem comprometer parte do faturamento diário

“Nossa engenharia trabalhou para ampliar significativamente a oferta de vagas naquela região sem comprometer a fluidez do trânsito. Completamos um ano desse projeto com a certeza de que a sinalização clara e o ordenamento das vias trouxeram mais organização e segurança viária para o setor”, destacou o secretário.

O prefeito Léo Moraes reforçou que a proposta foi unir mobilidade urbana e segurança pública em uma intervenção prática e funcional para a população.

“Não entregamos apenas faixas pintadas no chão; entregamos um espaço monitorado, como citaram os próprios usuários sobre o Totem de Segurança. É uma satisfação ver que trabalhadores, lojistas e motoristas de aplicativo estão economizando e se sentindo mais seguros. Porto Velho avança quando ocupamos a cidade com organização e inteligência”, afirmou o prefeito.

Pequenas mudanças, impacto direto no dia a dia

Um ano depois da intervenção, a avaliação de quem utiliza diariamente o espaço é positiva. A criação das vagas melhorou o acesso ao shopping, facilitou a circulação na região e trouxe mais praticidade para trabalhadores e consumidores.

A iniciativa mostra como pequenas intervenções urbanas podem gerar impactos diretos na rotina da população e contribuir para uma mobilidade mais eficiente na capital.