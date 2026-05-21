Após término com Vini Jr., Virginia surge de biquíni e web aponta indireta
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 21/05/2026 às 11h33
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A influenciadora Virginia Fonseca voltou a atrair atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (20) após compartilhar imagens em Dubai nas quais aparece de biquíni azul. As publicações rapidamente repercutiram entre seguidores, com comentários sobre sua aparência e o momento pessoal vivido pela criadora de conteúdo.

Em meio à movimentação online, Virginia também fez uma postagem no TikTok com uma mensagem interpretada por internautas como indireta às críticas recentes. Na publicação, escreveu: "Tem gente incomodada porque você não está sofrendo como elas gostariam. Continue decepcionando essas pessoas, diva".

Nos últimos dias, a influenciadora esteve no centro de discussões após o término de seu relacionamento com Vini Jr. A repercussão ganhou novos contornos depois da circulação de um vídeo em que ela aparece beijando um macaco e fazendo um comentário que gerou forte reação nas redes, inclusive com ataques racistas direcionados ao jogador.

O episódio provocou críticas públicas, incluindo manifestações da atriz Luana Piovani, que repercutiu cobranças por um posicionamento mais contundente diante das ofensas envolvendo o atleta.

Diante da repercussão, Virginia se pronunciou e negou qualquer intenção ofensiva ao gravar o conteúdo. "Jamais na minha vida, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu fiz na intenção de ofender alguém. Pelo amor de Deus, isso nunca passou pela minha cabeça", declarou.

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