Conheça a AMA: projeto transforma a realidade de famílias atípicas em Rondônia

Por Letícia Regis

Publicada em 21/05/2026 às 11h51

Há mais de duas décadas, a Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia tem sido um espaço de acolhimento, desenvolvimento e esperança para famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Rondônia. O que começou com o atendimento a apenas seis famílias tornou-se uma referência no estado, alcançando atualmente cerca de 200 crianças, adolescentes e responsáveis.

Localizada no bairro Jardim Eldorado, zona sul de Porto Velho, a instituição atua nas áreas de educação, assistência social e saúde, oferecendo atendimento especializado e humanizado para crianças e adolescentes atípicos. Ao longo dos anos, a AMA ampliou sua estrutura e seus serviços, consolidando-se como um importante suporte para famílias que enfrentam diariamente os desafios do autismo.

A partir de 2018, a associação iniciou uma nova fase de expansão, passando a contar com profissionais da assistência social e psicólogos voluntários. Entre 2020 e 2023, a entidade avançou na regularização documental, conquistou apoio de recursos federais e passou a integrar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O fortalecimento institucional possibilitou ampliar o número de atendimentos e oferecer uma estrutura ainda mais completa.

Hoje, a AMA disponibiliza atividades pedagógicas, físicas e terapêuticas que contribuem diretamente para o desenvolvimento das crianças. Entre os serviços oferecidos estão Terapia Ocupacional (TO), psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, atividades sensoriais, natação, robótica, brinquedoteca e aulas práticas e teóricas. O espaço também conta com uma sala de costura voltada às mães, promovendo inclusão, acolhimento e fortalecimento da autonomia familiar.

Segundo a presidente da associação, Nilza Maria, o crescimento da instituição acompanha a crescente demanda por atendimento especializado no estado.

“A AMA tem uma responsabilidade muito grande com essa população, que vem crescendo nos últimos anos. Hoje temos a maior sala sensorial da região Norte, e conseguir acolher e oferecer um atendimento de qualidade para nossas crianças é extremamente gratificante”.

Cada criança atendida recebe acompanhamento individualizado, com estímulos adequados às suas necessidades e terapias voltadas ao desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social, sempre priorizando segurança, inclusão e qualidade de vida.

Para muitas famílias, a AMA representa mais do que um centro de atendimento: tornou-se uma rede de apoio essencial. É o caso de Rosineide Moraes, avó atípica que frequenta a associação há pouco mais de um ano com a neta diagnosticada com TEA nível 3 de suporte.

“No começo foi muito difícil, mas com o passar do tempo ela foi mudando e hoje é outra pessoa. Ela brinca, sorri, abraça e convive bem com as pessoas. Para mim, a AMA representa apoio e acolhimento. Só tenho a agradecer por todo carinho que minha neta recebe todos os dias”, relatou emocionada.

Projetos como o da AMA-RO são fortalecidos por iniciativas como a campanha “Declare Seu Amor”, promovida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, em parceria com a Prefeitura de Porto Velho.

A ação incentiva os contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda aos fundos municipais que financiam projetos sociais voltados para crianças, adolescentes e idosos — sem custos adicionais e sem redução no valor da restituição.

A destinação é realizada diretamente na declaração da Receita Federal e permite que até 6% do imposto devido seja direcionado aos fundos municipais: sendo 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo da Pessoa Idosa.

Mais do que uma contribuição financeira, a iniciativa representa um gesto de solidariedade que ajuda a transformar vidas e garantir acesso a atendimento especializado para centenas de famílias.

O prazo para a declaração do Imposto de Renda segue até o dia 29 de maio.

Saiba mais em: Declare Seu Amor