Nesta quinta feira Pimentense e Ji-Paraná abrem finais do Rondoniense das categorias de base

Por FFER

Publicada em 21/05/2026 às 08h46

Falta pouco para serem conhecidos os campeões do Rondoniense das Categorias de base, nesta quinta feira o Pimentense joga em casa a primeira partida da grande final do Rondoniense Sub-15, diante do Ji-Paraná, o Pimentense tenta abrir vantagem para o jogo da volta no Biancão. Pimentense e Ji-Paraná se enfrentam no Geraldão a partir das 20h. O Pimentense chegou a final após superar o Espigão no Luizinho Turatti, vencendo por 2 a 0.

A outra final acontece no próximo sábado no Luizinho Turatti, Espigão e Ji-Paraná jogam a primeira partida da decisão do Rondoniense Sub-17, a decisão está marcada para às 15h. O Espigão chegou a final após superar a equipe do Vilhena, a vitória foi por goleada de 5 a 2 no estádio Eduardão em Presidente Médici. Já o Ji-Paraná chegou a final nas duas categorias, batendo o Brazuca no Aluízio Ferreira nos pênaltis por 3 a 2, após empate sem gol.

Para o coordenador das categorias de base da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, a competição chegou à duas finais após grandes jogos em alto nível e bastante disputadas pelos garotos do futebol rondoniense, "tivemos grandes partidas, jogos interessantes, que apresentaram jogadores, que podem, sem duvida nenhuma seguir no futebol chegando ao profissional o Rondoniense tanto garotos do Sub-15 e do Sub-17, então a competição mais uma vez foi um grande sucesso e nosso dever foi cumprido, quero agradecer ao nosso vice presidente Bruno Costa e ao presidente Heitor Costa pela oportunidade de fazer parte desse legado que fomentar o futebol rondoniense e projetar sonhos de muitos garotos do nosso Estado", agradeceu José Natal Jacob, coordenador das categorias de base da FFER.