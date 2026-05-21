Marcos Rogério demonstra lealdade a Flávio Bolsonaro; Confúcio deixa escapar: ele vai à reeleição; e Fúria e a força da 'máquina'

Por Herbert Lins

Publicada em 21/05/2026 às 09h21

Prof. Me. Herbert Lins – TEM 1143 / Samuel Ribeiro – Marquetólogo

Eduardo Paes destacou a importância do marketing político e eleitoral para repaginá-lo no jogo do poder

CARO LEITOR, como hoje é dia de #tbt, lembro de uma fala do ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro e pré-candidato a governador Eduardo Paes (PSD) em evento com profissionais do Marketing Político e Eleitoral, destacando a importância do marketing político e eleitoral como ferramenta fundamental para repaginá-lo no jogo do poder. Segundo ele, a comunicação política moderna deixou de ser apenas propaganda e passou a representar um canal estratégico entre os candidatos e cidadãos. Paes ressaltou que campanhas eleitorais com estratégias eleitorais bem definidas e estruturadas conseguem traduzir propostas complexas em mensagens acessíveis, despertando interesse e conexão com o eleitor. Para Paes, o marketing político e eleitoral eficiente não cria personagens artificiais, mas potencializa qualidades, organiza ideias e fortalece a identidade pública de um candidato. Por sua vez, o ex-prefeito da capital carioca e agora pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, defende que o marketing político e eleitoral continuará sendo peça decisiva nas disputas eleitorais do futuro, especialmente em tempos de forte influência digital e transformação constante da opinião pública.

Revolucionaram

O ex-prefeito carioca e pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), também afirmou que as redes sociais revolucionaram a política contemporânea, exigindo criatividade, rapidez e capacidade de conexão emocional com o eleitorado.

Unir

Na visão de Eduardo Paes (PSD), campanhas eleitorais modernas precisam unir planejamento técnico, estratégico, sensibilidade e leitura correta do sentimento popular. A comunicação política precisa gerar conexão com o eleitor e despertar o sentimento de pertencimento à campanha eleitoral.

Conseguem

Eduardo Paes (PSD) passou a elogiar os profissionais do marketing eleitoral que conseguem compreender o comportamento das massas sem abrir mão da ética e da transparência. Para Paes, uma comunicação inteligente pode reduzir distâncias entre governo e população, tornando a política mais próxima e participativa.

Abandonou

Nenhum petista e lulista abandonou politicamente o presidente Lula (PT-SP) mesmo diante dos escândalos de corrupção que marcaram os governos petistas frente ao Palácio do Planalto. Além disso, Lula continua liderando mesmo sem cumprir suas promessas de campanhas.

Oportunismo

Parte da direita e extrema-direita brasileira demonstra fragilidade e oportunismo ao se afastar rapidamente de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) diante das primeiras crises da campanha eleitoral, a exemplo das investigações do banco Master.

Trocam

O contraste revela que, enquanto a esquerda mantém forte coesão ideológica e fidelidade política em momentos de turbulência, setores conservadores trocam frequentemente de convicção por conveniência eleitoral e medo do desgaste público.

Demonstrou

O senador Marcos Rogério (PL) demonstrou lealdade e fidelidade política ao chegar e participar da Marcha dos Prefeitos ao lado do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A presença de ambos no evento reforçou o diálogo com gestores municipais e evidenciou a articulação em defesa dos municípios brasileiros injustiçados no pacto federativo.

Preferiu

O senador Confúcio Moura (MDB) não se fez presente na Marcha do Prefeito em Brasília. Confúcio preferiu receber os prefeitos e vereadores rondonienses no seu gabinete parlamentar no Senado Federal. Entre uma conversa e outra, Confúcio deixou escapar que é candidato à reeleição.

Recebeu

A deputada federal e pré-candidata ao Senado, Silvia Cristina (PP), recebeu prefeitos e vereadores rondonienses em seu gabinete, em Brasília, durante a tradicional Marcha dos Prefeitos, reforçando seu compromisso com os municípios de Rondônia.

Marcado

O encontro dos prefeitos e vereadores rondonienses com Silvia Cristina (PP) foi marcado pelo diálogo sobre investimentos, demandas regionais e fortalecimento das parcerias institucionais. A parlamentar destacou a importância de manter as portas abertas para ouvir as lideranças municipais e buscar soluções concretas para a população rondoniense.

Dialogar

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves (União), se reuniu com empresários em Ji-Paraná para dialogar sobre os desafios e as necessidades do setor produtivo. Durante o encontro, Hildon destacou a importância de ouvir quem gera emprego, renda e desenvolvimento.

Reforçou

Hildon Chaves, no encontro com empresários em Ji-Paraná, reforçou que ouvir os setores produtivos de Rondônia e a representação de classe é fundamental para a construção do seu plano de governo, que será baseado no diálogo, na responsabilidade econômica e em propostas alinhadas à realidade do rondoniense.

Adesão

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato a governador Hildon Chaves (União), acompanhado do pré-candidato a governador Cirone Deiró (União), recebeu no município de Presidente Médici a adesão do presidente da Câmara Municipal, vereador Lei do Riachuelo. Curiosamente, o vereador é do partido PL.

Máquina

Máquina é máquina e poder é poder. Essa frase revela o tamanho da força da máquina pública numa campanha eleitoral na noite de ontem (20) no evento que reuniu milhares de governistas do governo Coronel Marcos Rocha (PSD) na Talismã 21 para endossar apoio ao pré-candidato a governador Adailton Fúria.

Triunfal

O evento de adesão à pré-candidatura governista contou com entrada triunfal de Adailton Fúria ao lado do Chefe da Casa Civil, Elias Resende, no salão da Talismã 21. Seguido do pré-candidato a senador Luis Fernando e do pré-candidato a vice-governador Everton Leoni, ambos do PSD.

Presença

O evento na Talismã 21, que reuniu governistas para manifestar apoio à pré-candidatura de Adailton Fúria (PSD), também contou com a presença dos deputados estaduais Jean de Oliveira (PSD) e Pedro Fernandes (PSD). Além da pré-candidata a deputada federal Juliane Fúria (PSD), Jaqueline Cassol (PSD) e do pré-candidato a deputado estadual Carlos Magno (SDD).

Discurso

O pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) emocionou apoiadores ao resgatar sua trajetória de vida e destacar realizações administrativas à frente da Prefeitura de Cacoal, sendo aplaudido de pé ao final do discurso.

Bastidores

Adailton Fúria demonstrou força política onde antes tinha pouca presença, ou seja, Porto Velho. Nos bastidores, a proximidade com o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) fortalece ainda mais sua pré-candidatura, indicando que a estrutura governista poderá ter papel decisivo na disputa eleitoral de 2026.

Demonstrou

O chefe da Casa Civil, Elias Resende, demonstrou forte capacidade de articulação e mobilização política, especialmente em Porto Velho, durante o evento de adesão à pré-candidatura de Adailton Fúria ao Governo de Rondônia.

Desponta

Com trânsito consolidado nos bastidores do poder e habilidade estratégica, o Chefe da Casa Civil, Elias Resende, desponta como um dos principais coordenadores da campanha, sendo peça-chave na construção política e eleitoral do projeto de poder do PSD liderado por Fúria, candidato governista.

Compromisso

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) tem se destacado pelo compromisso com o fortalecimento da área rural ao apoiar e acompanhar ações de manutenção das estradas vicinais em diversas regiões de Rondônia.

Garantem

As entregas do deputado estadual Alex Redano (Republicanos) de serviços de recuperação e patrolamento garantem melhores condições de tráfego para produtores, estudantes e moradores, contribuindo diretamente para o escoamento da produção agrícola e para o desenvolvimento econômico do estado.

IPS

Porto Velho é a pior capital para se viver no país, aponta relatório do IPS Brasil 2026. A capital rondoniense aparece na última posição entre as 26 capitais e o Distrito Federal no ranking de qualidade de vida.

Comentou

Na rede social, o prefeito Léo Moraes (Podemos) comentou o relatório do IPS Brasil 2026 em relação a Porto Velho. Léo disse que a preocupação da sua gestão é promover pesados investimentos em saúde, infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento urbano visando melhorar a qualidade de vida da população local.

Reforçou

O prefeito Léo Moraes (Podemos), ao comentar o IPS Brasil 2026, reforçou a necessidade de transformar estatísticas em ações concretas, buscando uma cidade mais moderna, humana e preparada para enfrentar desafios históricos.

Alerta

O vereador Breno Mendes (Avante) afirmou que o relatório do IPS Brasil 2026, ao apontar Porto Velho entre as piores cidades para se viver, deve servir como alerta para o poder público e para toda a classe política.

União

Segundo Breno Mendes, os indicadores do IPS Brasil 2026 revelam problemas históricos de Porto Velho nas áreas de infraestrutura, saneamento e qualidade de vida que não podem mais ser ignorados. Breno defendeu união institucional e ações concretas para reverter a situação e devolver dignidade à população da capital.

Sério

Falando sério, o ex-prefeito carioca Eduardo Paes, após a derrota nas eleições de 2018 para o governo do Rio de Janeiro, admitiu que passou a ouvir mais os marketólogos e marqueteiros. Ele atualmente defende que o marketing político e eleitoral continuará sendo peça decisiva nas disputas eleitorais do futuro, especialmente em tempos de forte influência digital e transformação constante da opinião pública.