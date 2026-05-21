Projeto “Corpo em Foco” realiza 2ª edição no Campus Cacoal

Por IFRO

Publicada em 21/05/2026 às 10h24

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Cacoal realizou, nos dias 04, 05 e 07 de maio de 2026, a 2ª edição do projeto de ensino “Corpo em Foco: higiene pessoal na adolescência”, ação educativa voltada à promoção da saúde e ao fortalecimento do autocuidado entre adolescentes do ensino médio integrado. A atividade foi desenvolvida pela equipe de enfermagem do campus, em parceria com acadêmicos de Medicina da UNINASSAU Cacoal e com apoio dos professores de Educação Física do IFRO, fortalecendo o caráter interdisciplinar da proposta.

Participaram 182 estudantes dos 1º anos dos cursos técnicos integrados em Agroecologia, Informática e Agropecuária. Coordenado pela enfermeira Helizandra Romanholo, o projeto buscou promover um espaço acolhedor e educativo para esclarecimento de dúvidas e incentivo a hábitos saudáveis. “A adolescência é um período marcado por mudanças físicas, emocionais e sociais. Trabalhar temas relacionados à higiene pessoal de forma leve, respeitosa e participativa contribui diretamente para o autocuidado, a autoestima e a promoção da saúde dos nossos estudantes”, destacou a coordenadora. A metodologia utilizada foi baseada em estratégias ativas de aprendizagem, por meio de rodas de conversa. Para favorecer o diálogo e proporcionar maior conforto aos participantes, as turmas foram divididas entre meninos e meninas, permitindo maior abertura para discutir temas sensíveis relacionados à higiene pessoal.

Durante as atividades, os participantes receberam orientações sobre cuidados com o corpo e higiene, conduzidas por acadêmicos de medicina e profissionais de enfermagem. A ação apresentou elevada aprovação, com os participantes relatando conforto durante as atividades e avaliando de forma positiva o tempo disponibilizado, bem como o espaço destinado a perguntas e discussões.

A iniciativa reafirma o compromisso do IFRO, Campus Cacoal, com a promoção da saúde, a educação preventiva e a formação integral dos estudantes, fortalecendo ações que unem educação e cuidado em saúde no ambiente escolar.