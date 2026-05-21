Ieda Chaves leva alerta sobre abuso infantil a alunos da Escola Santa Marcelina

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 21/05/2026 às 09h43

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) esteve na última quarta-feira (20) na Escola Santa Marcelina Marcelo Candia, localizada na BR-364, km 17, na zona rural de Porto Velho, para uma ação de abertura do ciclo de palestras alusivas que integra a campanha Maio Laranja. A iniciativa reuniu mais de 600 alunos em um momento de diálogo aberto sobre proteção infantil e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Com linguagem direta e acolhedora, a parlamentar reforçou que a escola é um ambiente seguro e que os estudantes podem e devem procurar a direção sempre que vivenciarem situações desconfortáveis ou sobre as quais tenham dúvidas. Ieda buscou desconstruir o silêncio que muitas vezes cerca o tema no ambiente escolar.

“É uma forma de nós ajudarmos as nossas crianças a se protegerem dos agressores. Aqui [escola] vocês estão num ambiente seguro, que vocês podem a qualquer momento procurar a direção da escola e conversar se vocês estiverem passando por alguma situação e que tenham dúvida se isso tá certo ou não tá certo. Vocês podem falar, vocês podem explicar, afinal após essa ação vocês já sabem o que pode, o que não pode. Devem procurar um adulto de confiança para poder estar falando e para vocês estarem se protegendo”, afirmou Ieda Chaves.

Em tom de incentivo, prosseguiu: “Vocês são luz, vocês são maravilhosos e merecem qualquer coisa que vocês quiserem fazer e que possa proteger vocês. Vocês não precisam nunca se sentir culpados por alguma coisa”.

Legislação

A campanha Maio Laranja, através da Lei nº 6.014, de 25 de abril de 2025, de autoria de Ieda Chaves, prevê ações intersetoriais de conscientização ao longo de todo o mês, envolvendo escolas, unidades de saúde e órgãos da rede de proteção. A iniciativa é uma das bandeiras prioritárias do mandato da deputada, que há anos atua na pauta da infância e juventude.

Resultados presentes

Para a diretora da Escola, Irmã Maria de Lourdes Javaro, ao chegar ao terceiro ano recebendo a palestra interativa, os resultados têm sido positivos. “Foi depois desse trabalho maravilhoso que a equipe da deputada realizou na nossa escola, que nós tivemos muitos casos de crianças que tiveram a coragem de contar pra gente o que estava acontecendo. Isso é muito importante, é quase que salvadora essa ação que se faz, porque as crianças merecem ser felizes. Muito obrigada a toda essa equipe”, falou em tom de satisfação.

Programação

Uma nova agenda está confirmada e acontecerá nesta quinta-feira (21), às 10h, na Escola Municipal Deigmar Moraes de Souza, localizada na comunidade de Cujubim Grande, à margem direita do rio Madeira.

Parceiros e registros

A palestra foi proferida pela psicopedagoga Patrícia Cabrera Lobo, com o apoio do grupo social Heróis da Madrugada (Mulher-Maravilha e Super-Homem), sendo Evelin Caroline e Jeferson Alves, além da personagem Chiquinha, interpretada pela voluntária Gabriela Melgar. A ação contou ainda com o suporte do voluntário Pablo Oliveira, do médico do Exército Brasileiro Dr. Erick Feitosa, do superintendente regional da 4ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista Wesleyana (IMW), de Ronaldo Cabrera, e dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Letícia Auler, Eliomar Monte e Rodrigues IV.