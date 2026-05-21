Programa municipal de bolsas de estudo emociona ao mudar a realidade de famílias inteiras em Porto Velho

Por Helen Paiva

Publicada em 21/05/2026 às 10h02

Por trás de cada uma das 167 novas bolsas de estudo entregues pela Prefeitura de Porto Velho, existe um rosto, uma história de superação e uma família inteira celebrando uma conquista. O Programa Faculdade da Prefeitura, que já mantém cerca de 1.100 universitários na rede privada, vai muito além de custear mensalidades: ele abre portas que, para muitos, pareciam inalcançáveis, permitindo que jovens da capital escrevam os primeiros capítulos de suas trajetórias profissionais.

A força do programa está justamente nos depoimentos de quem sente o impacto dessa oportunidade na própria vida e de quem compartilha essa jornada lado a lado. Sentadas juntas no auditório do Teatro Banzeiros, as amigas Geovanna Paiva e Geovana Vitória celebravam não apenas o início do ensino superior, mas também a continuidade de uma parceria construída desde os tempos de escola.

Colegas desde o ensino médio, as duas agora compartilham o mesmo propósito, ainda que em áreas diferentes: Geovanna Paiva ingressa no curso de Direito, enquanto Geovana Vitória inicia sua trajetória acadêmica em outra graduação.

“Passar por essa transição sabendo que tenho minha amiga ao lado, e que as duas conquistaram essa oportunidade pela Faculdade da Prefeitura, torna tudo ainda mais especial. É o começo de uma nova jornada para nós. Nosso foco agora é aproveitar cada minuto, nos dedicar ao máximo e nos tornarmos profissionais de excelência para devolver esse investimento para a nossa cidade”, destacou Geovanna Paiva.

A emoção foi compartilhada por Geovana Vitória Mendes, que também viveu um momento especial ao subir ao palco como uma das 13 estudantes contempladas com notebooks sorteados pelas faculdades parceiras.

Foco na alta performance e no futuro profissional

Para quem divide a rotina e o lar com os novos acadêmicos, a conquista também é coletiva. Ver um filho, uma irmã ou um cônjuge ingressando na universidade transforma a perspectiva de toda a família e reforça a certeza de que a dedicação aos estudos vale a pena.

Esse sentimento de valorização da conquista move Monique Araújo, de 18 anos. Caloura do curso de Nutrição, ela conhece de perto os desafios enfrentados durante o vestibular e o peso de conquistar uma bolsa integral garantida pelo município.

“Acredito que a universidade é uma experiência única para todos nós que batalhamos muito para conseguir entrar, ainda mais como bolsistas. Mesmo com pouco tempo, já consegui fazer muitas conexões e sei que vou viver uma experiência acadêmica incrível. Ao longo dos anos, vou me dedicar bastante para me tornar uma ótima profissional. Através da Faculdade da Prefeitura, quero ser uma das melhores nutricionistas de Porto Velho”, afirmou Monique.

A atmosfera de companheirismo e celebração coletiva também marcou a presença do trio de amigas Kailanny Ariadne, Fabrine Vitória e Sabrine Batista, que chamou atenção no auditório pelo entusiasmo e união.

Mesmo seguindo caminhos diferentes, elas comemoram juntas a oportunidade conquistada. Kailanny inicia o curso de Biomedicina na Unisapiens, enquanto Fabrine Vitória ingressa em Ciências Contábeis e Sabrine Batista em Administração, ambas no Centro Universitário São Lucas (UNISL).

As três prometem seguir firmes até a conclusão da graduação.

“Agora é aproveitar a oportunidade e correr atrás do nosso futuro. Obrigada à Prefeitura de Porto Velho”, disse Kailanny.

O orgulho de transformar realidades

Para quem está à frente da gestão municipal, ver o auditório repleto de novos universitários representa a certeza de que o investimento público está cumprindo seu papel mais nobre: promover inclusão social por meio da educação.

O prefeito Léo Moraes, destacou o orgulho de participar dessa transformação na vida de tantas famílias.

“Ver a alegria nos olhos de cada um desses jovens e de seus pais é a maior recompensa que uma gestão pode ter. Não estamos entregando apenas um documento ou uma assinatura; estamos entregando a chave para que eles mudem o destino de suas famílias. O papel da prefeitura é ser a ponte entre o esforço desses estudantes e o futuro que eles merecem alcançar”, afirmou o prefeito.

O sentimento também é compartilhado por Wagner Garcia de Freitas, presidente do Conselho Gestor do Programa, que acompanha de perto a trajetória dos estudantes desde o edital até a colação de grau.

“Acompanhar o momento em que esses termos são entregues é sempre emocionante. O Conselho Gestor trabalha com regras e critérios rigorosos, mas o nosso combustível diário é o lado humano. Sabemos que cada vaga preenchida representa uma casa onde a esperança foi renovada e onde, muito em breve, haverá um profissional qualificado orgulhando Porto Velho”, pontuou Wagner.

A base que sustenta o amanhã

A chegada desses jovens ao ensino superior também é reflexo de um trabalho contínuo iniciado ainda nos primeiros anos escolares. Representando a Secretaria Municipal de Educação (Semed), a secretária adjunta Débora Raposo ressaltou a importância do programa para consolidar o ciclo educacional do município.

“O acesso ao ensino superior é o ápice de uma jornada que começa lá atrás, nas salas de aula da educação básica. Na Semed, trabalhamos diariamente para oferecer uma base sólida às nossas crianças e ver esses jovens alcançando a universidade por meio da Faculdade da Prefeitura é a prova de que estamos plantando sementes em solo fértil. A educação tem o poder de quebrar ciclos de vulnerabilidade e dar asas aos sonhos da nossa juventude”, declarou Débora Raposo.

Profissionais para a Porto Velho do futuro

Nos próximos anos, as salas de aula das faculdades parceiras serão palco de muita dedicação, pesquisas e descobertas para os novos bolsistas. E o maior beneficiado com esse investimento será o próprio município.

Ao acolher, apoiar e investir no potencial humano da população, Porto Velho garante que seu desenvolvimento econômico caminhe lado a lado com a justiça social, preparando uma nova geração de profissionais prontos para transformar a capital rondoniense.