O crescimento que transformou a RRSI de feira modesta à referência do agronegócio na Região Norte

Por Jackson Vicente

Publicada em 21/05/2026 às 09h30

A RRSI começou em 2012 como uma feira de estrutura modesta e transformou-se ao longo dos anos em uma ampla vitrine de tecnologia, inovação e negócios, reunindo produtores e investidores de várias regiões do Brasil e do mundo

Consolidada como uma das maiores feiras do agronegócio da Região Norte, a Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que acontece este ano, nos dias 25 a 30 de maio, em Ji-Paraná, chega à 13ª edição marcada pelo crescimento contínuo e impressionando quem acompanha desde as primeiras edições. O que começou em 2012 como um evento mais compacto, realizado em poucos dias e com estrutura em desenvolvimento, tornou-se uma vitrine de tecnologia, inovação e geração de negócios, reunindo milhares de produtores e investidores de diversas regiões do país.

Na primeira edição, que ainda ocorria no Parque de Exposições Hermínio Victorelli, em Ji-Paraná, a feira ocupava um espaço menor, com poucos estandes e uma programação mais enxuta, mas já conseguia desde ali atrair um público expressivo e capaz de movimentar a economia do estado. Em decorrência de seu crescimento, mudanças foram necessárias, como a nova localização para o Centro Tecnológico Vandeci Rack, às margens da BR-364, oferecendo melhores condições para expansão.

O crescimento do evento acompanha a evolução do agronegócio rondoniense e é evidenciado pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, que ressaltou o aumento das exportações, a força da produção de carne bovina e o crescimento da cafeicultura, refletindo na economia e na geração de empregos. “Os números recordes da feira, que já ultrapassaram R$ 5 bilhões em negócios na última edição, demonstram a confiança do setor produtivo e o potencial que Rondônia possui para continuar avançando com sustentabilidade e competitividade.”

Primeira edição da Feira aconteceu no Parque de Exposições Hermínio Victorelli, em Ji-Paraná

TRANSFORMAÇÃO

Desde o surgimento, a transformação da feira foi visível. O novo espaço possibilitou a ampliação de pavilhões e criação de vitrines tecnológicas que impactaram no aumento do número de expositores, além da melhoria na infraestrutura para receber um público crescente a cada ano.

Com isso, foi necessário aprimorar os acessos à feira e, o que antes tinha fluxo limitado passou a contar com entradas e saídas organizadas, estradas de apoio e novas rotas até o parque tecnológico, reduzindo congestionamentos e tornando o acesso ainda mais seguro aos visitantes.

Esta expansão física possibilitou a inclusão de novas programações, como:

Palestras técnicas;

Rodadas de negócios;

Demonstrações em campo; e

Disponibilidade de espaços voltados à inovação no agronegócio.

A modernização da estrutura contribuiu ainda para atrair investidores, produtores rurais e empresas de diferentes regiões do país, refletindo em um público crescente e no fortalecimento das negociações realizadas a cada edição.

A expansão física possibilitou a ampliação dos pavilhões

ESTRUTURA

A estrutura acompanhou as novas demandas do público, como a praça de alimentação que evoluiu com a presença de cozinhas móveis (food trucks), trailers, containers e mini restaurantes, oferecendo mais comodidade aos visitantes. A implantação de estacionamento sinalizado, coleta seletiva, monitoramento por câmeras e ações ambientais reforçaram ainda mais a modernização da Rondônia Rural Show Internacional, que passou a unir crescimento econômico com organização e responsabilidade ambiental.

Outras melhorias relacionadas à estrutura ao longo das edições foram os espaços exclusivos para comunicação, videomonitoramento, internet em toda a área do evento e sinalização completa para visitantes. A feira contempla, ainda, uma ampla modernização na infraestrutura com os novos pavilhões temáticos, como os da Pecuária de Corte e o Pavilhão Empresarial e Internacional, incluindo o gerenciamento completo da captação, tratamento e distribuição de água, por meio da implantação de uma Estação de Tratamento de Água (ETA).

CRESCIMENTO

Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), à medida que a feira ampliava seu volume de negócios, alcançando movimentações financeiras recordes e registrando crescimento expressivo de público, o evento consolidou-se como um importante polo nacional e internacional de negócios. Assim, no ano de 2014, a Rondônia Rural Show passou a receber o título de “Internacional”, em razão do crescente interesse e participação de embaixadas e câmaras de comércio de países caribenhos, africanos e europeus. Além disso, a programação que antes se desenvolvia em poucos dias, ganhou mais espaço no calendário e passou a ser realizada ao longo de seis dias, com diversas atrações voltadas à agricultura, pecuária, inovação tecnológica e sustentabilidade.

Atividades da RRSI dá lugar também a execução de concursos voltados à valorização da produção regional

O secretário da Seagri, Luiz Paulo, ressaltou a capacidade de Rondônia em se destacar no cenário nacional e mundial do agro. “Ao longo dos anos, a feira passou por uma transformação estrutural significativa, ampliando espaços, melhorando os acessos e oferecendo uma programação cada vez mais técnica e estratégica. Hoje, o evento se consolidou como uma vitrine de tecnologia, negócios e conhecimento, atraindo investidores, produtores e representantes de diversos países.”

CONCURSOS E FÓRUNS

A expansão das atividades da Rondônia Rural Show Internacional dá lugar também a execução de concursos voltados à valorização da produção regional, como: o Concurso da Qualidade do Queijo de Rondônia (ConQueijo), o Concurso Estadual de Produção de Leite de Rondônia (ConLeite) e da Exposição Rondoniense do Agronegócio do Leite (Rondoleite), que incentivam a qualidade e a competitividade da cadeia produtiva leiteira.

A realização dos Fóruns de Defesa Sanitária também vieram para agregar conhecimento técnico e debates relevantes ao setor agropecuário. Da mesma forma, a feira também se consolidou como um importante espaço institucional, sediando sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) e se tornando um encontro de diálogo entre os poderes públicos e as esferas federal, estadual e municipal, fortalecendo a integração entre as lideranças, produtores e instituições em benefício do desenvolvimento regional.