Ex-deputado diz que falta coragem para combater o crime, relata embate com vereador e afirma que assumiria a segurança pública “na hora”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/05/2026 às 09h36

O ex-deputado estadual Jesuíno Boabaid (PSD) afirmou, durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira, que um embate com um vereador de Porto Velho, após ataques que, segundo ele, atingiram sua honra e a de sua família, poderia ter terminado de forma trágica em outro momento da sua vida. Na mesma conversa, o pré-candidato nas eleições de 2026 criticou a condução da segurança pública em Rondônia, afirmou que o estado vem perdendo espaço para o crime organizado e disse que aceitaria assumir o comando da área caso surgisse um convite.

“Na hora! Eu queria ver se eu não resolvia esse problema aí.”

Ao comentar a situação da segurança pública, Jesuíno disse que Rondônia poderia apresentar resultados mais consistentes no enfrentamento à criminalidade, especialmente diante da estrutura existente no estado. Na avaliação dele, o principal problema não está apenas na falta de efetivo ou de recursos, mas na ausência de decisões mais firmes para combater facções criminosas. Ele defendeu maior integração entre inteligência policial, sistema prisional e forças de segurança, além de ações mais frequentes em áreas que, segundo ele, já sofrem influência direta do crime organizado.

“Eles mentem que fazem segurança.”

Ao detalhar o episódio envolvendo o vereador, Boabaid afirmou que o embate ultrapassou a disputa política e atingiu sua esfera pessoal, o que provocou forte indignação. Sem citar nominalmente o parlamentar no trecho, disse que, em outro momento da vida, teria reagido de maneira extrema diante da situação.

“Se fosse nas outras épocas, tínhamos trocado tiro. Ou eu, ou ele estava morto.”

Durante a entrevista, Jesuíno também relembrou sua trajetória como liderança em movimentos ligados à Polícia Militar, incluindo mobilizações da categoria por valorização salarial e melhores condições de trabalho. No campo político, confirmou que disputará as eleições de 2026 pelo PSD e declarou apoio ao prefeito de Cacoal, Adaílton Fúria, na corrida pelo governo de Rondônia, afirmando que pretende discutir com o pré-candidato propostas voltadas à segurança pública.

Assista à entrevista na íntegra.