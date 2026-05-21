Secretaria de Meio Ambiente realiza uma ação educativa especial com os alunos da Escola Fernanda Souza de Paula

Por Assessoria

Publicada em 21/05/2026 às 09h22

Educação que transforma Espigão d'Oeste. Cada gesto de cuidado com o nosso município começa na conscientização de hoje. A Secretaria de Meio Ambiente - SEMAME realizou uma ação educativa especial com os alunos da Escola Fernanda Souza de Paula, levando conhecimento sobre o poder da coleta seletiva e o destino correto dos resíduos em nosso município.

Durante a atividade, os estudantes aprenderam na prática como separar os materiais recicláveis do lixo comum, entenderam o caminho que cada resíduo percorre após o descarte e conheceram as consequências do descarte irregular para o meio ambiente e para a saúde de todos.

Essa iniciativa planta sementes de mudança. Quando ensinamos nossas crianças a cuidar do lixo de forma consciente, estamos construindo um Espigão d'Oeste mais limpo, mais saudável e mais sustentável para as próximas gerações.

A coleta seletiva não é apenas uma obrigação, é um ato de amor pela nossa terra, pelas nossas serras, pelos nossos rios e por cada pessoa que chama este município de lar.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E eu faço parte dessa transformação.

Você também pode fazer a sua parte: separe os recicláveis em sua casa, descarte no local correto e incentive seus vizinhos a fazerem o mesmo. Juntos, cuidamos do nosso município!