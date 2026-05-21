PF reprime tráfico de entorpecentes em Mato Grosso e em Rondônia

Por PF/RO

Publicada em 21/05/2026 às 09h30

Cáceres/MT. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (20/5), em Pontes e Lacerda/MT e em Guajará-Mirim/RO, a Operação Vento Norte, com o objetivo de reprimir o tráfico de entorpecentes. São cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT.

As investigações tiveram início com a prisão de dois suspeitos que transportavam, aproximadamente, 189,1 kg de skank e 10,1 kg de cloridrato de cocaína.

Levantamentos realizados indicaram que dois integrantes do grupo criminoso tiveram participação direta no transporte dos entorpecentes. Além disso, verificou-se o envolvimento de outros associados para a prática de atividades relativas ao tráfico de drogas.