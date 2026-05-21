Polícia Civil prende envolvido em tentativa de extorsão mediante sequestro

Por PC/RO

Publicada em 21/05/2026 às 09h15

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos (DERF) de Ariquemes, prendeu, nesta quarta-feira (20), o segundo envolvido em uma tentativa de extorsão mediante sequestro ocorrida no município.

O homem foi localizado na zona rural, nas proximidades da BR-364, durante uma ação coordenada pela equipe policial. Conforme as investigações, ele participou diretamente da execução do crime, inclusive portando uma arma de fogo durante a ação.

Após o cumprimento do mandado judicial, ele foi conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe e permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate qualificado às organizações criminosas e aos crimes graves contra a liberdade individual, atuando de forma técnica, célere e integrada na preservação da ordem pública e da segurança da sociedade rondoniense.

A Polícia Civil reforça que a colaboração da sociedade é fundamental.

Denúncias: 197

WhatsApp: (69) 3216-8940