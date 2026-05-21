Menor é apreendido por tráfico e delivery de drogas em Triunfo

Por Newsrondonia.com

Publicada em 21/05/2026 às 09h20

Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no distrito de Triunfo após confessar que utilizava uma motocicleta para realizar entregas de entorpecentes no esquema conhecido como “delivery” de drogas.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento realizado por uma guarnição policial que fazia diligências em busca de um suspeito de furto ocorrido no dia anterior. Durante a ação, os policiais receberam uma denúncia anônima indicando uma residência onde o possível autor poderia estar escondido.

Ao chegarem ao imóvel, o adolescente se apresentou como morador e responsável pela residência. Durante a abordagem inicial e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.

No entanto, ainda na área externa da casa, os policiais visualizaram diversos invólucros com características semelhantes a drogas sobre uma mesa, o que levantou suspeitas e motivou a realização de buscas no interior do imóvel.

Durante a averiguação, foram encontrados diversos materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes. Segundo a polícia, o menor confessou, inclusive em vídeo, que os produtos ilícitos lhe pertenciam e que realizava a comercialização no local.

Ao todo, foram apreendidos 73 invólucros aparentando ser cocaína, 163 invólucros semelhantes a crack e 29 porções aparentando ser maconha.

Além das drogas, a equipe recolheu aparelhos celulares, dinheiro, materiais utilizados para embalar os entorpecentes, anotações e outros objetos ligados à atividade criminosa.

Durante a ocorrência, o adolescente também revelou que utilizava uma motocicleta para fazer entregas das drogas após receber pedidos pelo WhatsApp.

O veículo usado no esquema foi apreendido pela polícia.

Diante da situação, foi dada voz de apreensão ao menor, que foi encaminhado à Central de Polícia acompanhado da mãe e de todo o material recolhido durante a operação.

Segundo a polícia, a ação resultou na desarticulação de um possível ponto de tráfico e retirou grande quantidade de drogas de circulação no distrito de Triunfo.