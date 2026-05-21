Prefeitura intensifica as ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

Por Assessoria

Publicada em 21/05/2026 às 08h51

Ao longo deste mês, a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), intensifica as ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Entre as atividades realizadas estão palestras nas escolas das redes municipal e estadual, além de pit stops com distribuição de materiais informativos. As iniciativas têm como objetivo conscientizar e orientar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social e primeira-dama, Leidiane Lima, destacou que, embora maio seja o mês em que o tema ganha maior visibilidade, às ações desenvolvidas pela Prefeitura para proteção e cuidado acontecem durante todo o ano.

Inclusive o município também conta com o serviço de Escuta Especializada, conforme a Lei Federal nº 13.431, de 14 de abril de 2017, garantindo atendimento mais humanizado, protegido e adequado às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

O trabalho conta com equipes da rede de proteção, formada pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Lar da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Conselho Tutelar.

Leidiane também ressaltou a importância da participação da sociedade e, principalmente, da família nessa missão. “Estamos fazendo a nossa parte, fortalecendo as ações integradas de prevenção e proteção para garantir os direitos das crianças e adolescentes, mas os resultados só serão alcançados se toda a sociedade assumir a responsabilidade que lhe cabe. Esta é uma causa de todos nós.”

Denuncie! As denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100, Conselho Tutelar: (69) 99219-1482, Polícia Militar: 190, e Polícia Civil:197.