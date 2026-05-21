Putin discutiu com Xi Jinping plano para armazenar urânio do Irã na Rússia, diz agência

Por G1

Publicada em 21/05/2026 às 15h51

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou com o presidente da China, Xi Jinping, sobre a possibilidade de transportar e armazenar urânio enriquecido do Irã em território russo. A informação dada pelo porta-vox foi divulgada nesta quinta-feira (21) pela agência russa Interfax.

Putin e Xi Jinping se reuniram em Pequim nesta semana, poucos dias após a visita do presidente dos EUA, Donald Trump à China.

Durante o encontro, os líderes russo e chinês fecharam mais de 20 acordos comerciais e condenaram os planos de Trump de construir um Domo de Ouro - sistema de defesa antimísseis inspirado no Domo de Ferro de Israel.

Mais cedo nesta quinta, o líder supremo do Irã, Motjaba Khamenei, emitiu uma ordem proibindo o envio de urânio enriquecido, próximo ao grau de pureza necessário para armas nucleares, para o exterior, segundo a agência de notícias Reuters.

A informação foi dada por duas fontes iranianas de alto escalão, que falaram sob a condição de anonimato, e mostram um endurecimento ainda maior da posição de Teerã em relação a uma das principais exigências dos EUA nas negociações de paz.

De acordo com elas, as principais autoridades iranianas acreditam que enviar o material para o exterior tornaria o país mais vulnerável a futuros ataques e, de qualquer forma, Khamenei tem a palavra final sobre assuntos de Estado importantes como este.

"A diretriz do Líder Supremo, e o consenso dentro do governo, é que o estoque de urânio enriquecido não deve sair do país", afirmaram.

A Casa Branca e o Ministério das Relações Exteriores do Irã não responderam aos pedidos de comentários da Reuters.