Polícia Penal atua na 11ª fase da Operação Mute contra comunicações ilícitas em unidade prisional de Porto Velho

Por Beatriz Ribeiro

Publicada em 21/05/2026 às 16h42

O governo de Rondônia participou, na quarta-feira (20), da 11ª fase da Operação “Mute”, que contou com ações simultâneas em unidades prisionais de todo o país. Em Porto Velho, a operação ocorreu na Penitenciária de Médio Porte – Pandinha, com objetivo de reforçar o controle nas unidades, impedir comunicações ilícitas e enfraquecer organizações criminosas, tanto dentro quanto fora do sistema prisional.

A operação, coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), contou com a participação da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape), que conduziram revistas detalhadas nas celas, com o apoio de cães farejadores treinados para identificar entorpecentes, celulares e outros materiais ilícitos.

A Operação “Mute” faz parte do programa Brasil Contra o Crime Organizado. Em Rondônia, a Sejus segue as diretrizes nacionais para ampliar a segurança, reforçar a inteligência e fortalecer o sistema prisional. A mobilização envolveu 30 policiais penais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em segurança pública têm fortalecido o trabalho das forças penais e ampliado a capacidade operacional do estado. “Temos investido em tecnologia, capacitação e estrutura para fortalecer o sistema prisional e garantir mais segurança à população. Operações como essa demonstram o comprometimento das forças de segurança no combate ao crime organizado e na preservação da ordem dentro das unidades”, ressaltou.

O policial penal federal, Carlos Vieira, destacou a importância nacional da operação e o trabalho conjunto entre os estados. “A Operação Mute acontece, de 18 a 22 de maio, e entra agora em sua 11ª fase. A Senappen coordena a ação nacional com as polícias penais dos estados e do Distrito Federal. O objetivo é combater comunicações ilícitas no sistema prisional, dificultar o trabalho de organizações criminosas e reforçar a segurança pública.”

A mobilização envolveu 30 policiais penais

ATUAÇÃO INTEGRADA

As ações desenvolvidas durante a Operação “Mute” seguem protocolos operacionais especializados e utilizam estratégias de inteligência para ampliar o controle estatal nas unidades prisionais. A retirada de celulares e de materiais ilícitos contribui diretamente para a redução de crimes, fortalecendo a segurança dentro e fora das unidades.

O secretário da Sejus, Marcus Rito, afirmou que a atuação integrada fortalece o sistema prisional de Rondônia e torna mais eficientes as ações de segurança. “A integração entre as forças penais e os investimentos do estado é essencial para garantir operações mais eficazes. O trabalho dos policiais penais mostra compromisso com a ordem, a disciplina e a segurança da sociedade.”