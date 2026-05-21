Por assessoria

Publicada em 21/05/2026 às 16h42

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná/RO informa que foram prorrogadas as inscrições dos Concursos Públicos destinados ao preenchimento de vagas para a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) e para a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), regidos pelos Editais nº 1/2026 e nº 2/2026.

A decisão foi publicada pela Comissão do Concurso Público, conforme previsto nos subitens 3.5.6 e 3.5.6.1 dos respectivos editais.

Com a alteração, os candidatos poderão realizar suas inscrições até às 15h do dia 25 de maio de 2026 (segunda-feira), considerando o horário oficial de Porto Velho/RO, exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan: www.institutoconsulplan.org.br .

Após esse horário, o sistema será encerrado e não será mais possível acessar o formulário de solicitação de inscrição.

O boleto bancário referente à taxa de inscrição poderá ser emitido até às 19h do dia 26 de maio de 2026 (terça-feira), com pagamento permitido até a mesma data, impreterivelmente.

Em razão da prorrogação das inscrições, é necessário que o candidato(a) confira os demais prazos estendidos em publicação oficial no site do Instituto Consulplan.

A Prefeitura reforça a importância de que os interessados realizem suas inscrições dentro do novo prazo e acompanhem todas as atualizações diretamente nos canais oficiais do certame.

Em caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelo telefone 0800 100 4790 ou pelo “Fale Conosco” disponível no site.