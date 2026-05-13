 13ª Rondônia Rural Show Internacional lança Pavilhão da Pecuária de Corte e fortalece setor produtivo

Por Midian Mascarenhas

Publicada em 21/05/2026 às 16h32

Com o tema “Exportação e Desenvolvimento”, a maior feira do agronegócio da Região Norte, a 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) e a 7ª Exposição Rondoniense do Agronegócio do Leite (RondoLeite), acontecerá no Centro Tecnológico Vandeci Rack, entre os dias 25 e 30 de maio, das 8h às 18h, em Ji-Paraná. O evento, realizado pelo governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) contará com solenidade de abertura oficial no auditório principal, às 8h, no Pavilhão Governamental.

Uma das novidades desta edição, para fortalecer ainda mais o setor produtivo do estado, está o novo Pavilhão da Pecuária de Corte, espaço voltado à valorização da bovinocultura de corte rondoniense, com programação técnica, demonstrações práticas e debates voltados ao setor.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a criação do novo espaço representa o fortalecimento da cadeia produtiva da carne no estado. “Rondônia possui um dos maiores rebanhos bovinos do país e vem conquistando destaque nacional pela qualidade da produção. O novo Pavilhão da Pecuária de Corte chega para valorizar ainda mais o setor, promovendo conhecimento, oportunidades e desenvolvimento econômico”, ressaltou.

DIAS DAS CARNES

Para participação nas programações dos três dias será disponibilizado link de inscrição, com vagas limitadas para os participantes.

Quinta-feira: 28/5

A programação terá início às 10h, com a participação do açougueiro e churrasqueiro Marcelo Bolinha, profissional reconhecido por sua atuação na valorização da carne bovina e pelas demonstrações práticas voltadas ao aproveitamento dos cortes e técnicas de preparo para churrasco.

No período da tarde, a partir das 15h, a programação contará com a participação do açougueiro e churrasqueiro Renato Camilo, que conduzirá demonstrações práticas sobre cortes bovinos produzidos no estado, técnicas de preparo, aplicações gastronômicas e valorização da carne rondoniense, promovendo interação e troca de experiências com o público participante.

Link para inscrição:

Haverá a apresentação técnica e degustação de cortes bovinos para participantes inscritos; demonstração prática sobre cortes, preparo e valorização da carne rondoniense; e participação dos patrocinadores com apresentação institucional e compartilhamento da trajetória e história de suas marcas.

Horário: 9h às 11h30

Link: https://forms.gle/hHhAPZPncxQugDz29Sábado: 30/5

Encerrando a programação, das 10h às 14h, o açougueiro e churrasqueiro, Renato Camilo, ministrará palestra técnica sobre os principais cortes bovinos e suas aplicações gastronômicas, reforçando a importância da valorização da carne rondoniense e das boas práticas no preparo e aproveitamento dos cortes. Para este dia não será necessário inscrição, o público já inscrito participará de degustação orientada, proporcionando uma experiência técnica e gastronômica voltada à integração da cadeia produtiva da carne bovina.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, destacou que a novidade amplia as oportunidades dentro da feira. “O Pavilhão da Pecuária de Corte foi pensado para fortalecer a cadeia produtiva, aproximando produtores, técnicos, empresas e investidores. Será um espaço dedicado à troca de experiências, debates e apresentação de soluções para o setor pecuário.”

A programação da 13ª RRSI contará ainda com temas estratégicos para o agro, como:

Defesa sanitária animal e vegetal;

Gestão na bovinocultura leiteira;

Empreendedorismo feminino no agronegócio;

Transformação digital no campo;

Qualidade e comercialização do café;

Manejo de pastagens;

Sanidade agrícola e pecuária; e

Desenvolvimento econômico, agronegócio e turismo.

Além das atividades técnicas, a feira terá exposição de máquinas, implementos agrícolas, vitrines tecnológicas, espaço para inovação e rodadas de negócios nacionais e internacional.