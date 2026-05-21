TJRO empossará novo desembargador nesta sexta-feira, 22 

Por TJ-RO

Publicada em 21/05/2026 às 16h48

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) dará posse ao procurador de Justiça Alexandre Augusto Corbacho Martins no cargo de desembargador da Corte. A solenidade será realizada nesta sexta-feira, 22 de maio, às 17h, no Plenário do TJRO, em Porto Velho. A posse será transmitida ao vivo no canal do TJ Rondônia, no Youtube.

O novo desembargador foi escolhido pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, a partir da lista tríplice encaminhada pelo Tribunal de Justiça. A definição da lista ocorreu em 13 de abril de 2026, durante sessão administrativa do Tribunal Pleno, e foi conduzida pelo presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel.

A nomeação segue o rito do Quinto Constitucional, dispositivo previsto na Constituição Federal que determina que um quinto das vagas dos tribunais seja destinado a membros do Ministério Público e da advocacia, como forma de assegurar pluralidade na composição do Judiciário. A vaga foi aberta em razão da aposentadoria do desembargador Miguel Mônico Neto e era destinada a integrante do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO).

Sobre o empossado

Alexandre Augusto Corbacho Martins ingressou no Ministério Público em 1994 e possui atuação consolidada em diversas áreas do Direito, especialmente nas esferas criminal, cível e de defesa da probidade administrativa.

É graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e possui especialização em Direito Processual Civil. Ao longo da carreira, acumulou experiência acadêmica, atuação docente e participação na administração institucional do Ministério Público, incluindo o exercício da função de Promotor-Corregedor.