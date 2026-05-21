Estande do TJRO na Rondônia Rural Show terá Justiça Rápida, Fórum Digital e programação especial sobre cidadania e sustentabilidade

Por TJ-RO

Publicada em 21/05/2026 às 17h01

Pelo terceiro ano seguido, o estande do Tribunal de Justiça de Rondônia será um dos espaços voltados ao atendimento ao público e à promoção da cidadania durante a 13ª Rondônia Rural Show Internacional, realizada de 25 a 30 de maio, em Ji-Paraná. Com funcionamento diário, das 8h às 18h, o espaço reunirá serviços judiciais, atividades educativas, rodas de conversa, ações ambientais e projetos sociais voltados aos visitantes da maior feira do agronegócio da Região Norte.

A abertura oficial da participação do TJRO ocorre no dia 25 de maio, às 13h. Ao longo de toda a programação, o público poderá acessar serviços como Central de Atendimento ao Público, regularização fundiária, Fórum Digital e Justiça Rápida, além de participar de quiz interativo com brindes e conhecer iniciativas ligadas à sustentabilidade, cidadania e proteção à infância.

Programação

Entre os destaques permanentes do estande estão as ações “Judiciário e Sustentabilidade”, o Projeto Carbono Zero e as atividades relacionadas ao Mês da Infância Protegida – Justiça e Cidadania, reforçando o compromisso institucional com temas sociais e ambientais.