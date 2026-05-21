Parceria entre Prefeitura e iFood vai melhorar rotina de motoboys

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 21/05/2026 às 16h45

Apostando em uma parceria com o iFood, a Prefeitura de Porto Velho vai entregar, em breve, o primeiro ponto de descanso voltado aos profissionais de delivery que atuam diariamente na capital através de aplicativos de entrega.

O espaço contará com área de descanso, banheiro, água gelada, micro-ondas, estacionamento e uma estrutura de apoio pensada especialmente para atender os trabalhadores que passam boa parte do dia nas ruas realizando entregas.

Além disso, para garantir mais segurança aos entregadores, será construída uma passarela destinada ao acesso das motos ao local, permitindo maior segurança no trânsito da região.

Segundo o prefeito Léo Moraes, o projeto busca oferecer melhores condições de trabalho para uma categoria que se tornou essencial no cotidiano da população.

“Esse é só o começo. Já estamos estudando novos pontos de apoio em outras regiões da cidade para motoristas de aplicativo e entregadores, tanto de moto quanto de carro. Dessa maneira, respeitamos quem trabalha e melhoramos também o serviço para quem espera a entrega”.

A estrutura será instalada no Parque da Cidade e a previsão é de que a data oficial de inauguração seja anunciada nas próximas semanas.