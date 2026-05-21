MPRO levará atendimento à população na 13ª Rondônia Rural Show 2026

Por GCI

Publicada em 21/05/2026 às 16h51

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) vai manter um estande na 13ª Rondônia Rural Show para aproximar os serviços da instituição da população. O espaço estará aberto de segunda-feira (25/5) a sexta-feira (29/5), no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

Servidores e membros do MPRO vão receber denúncias e reclamações e prestar esclarecimentos sobre as áreas de atuação da instituição. O atendimento ocorrerá conforme as demandas que surgirem ao longo do evento.

A RRS é considerada a maior feira de agronegócios da Região Norte, é organizada anualmente pelo Governo de Rondônia e reúne produtores, investidores, representantes do setor público e visitantes de diversas regiões do país e do mundo.

Informação e justiça

O Ministério Público atua para garantir o direito de todos os cidadãos à informação, à justiça e à proteção de seus direitos fundamentais. Estar presente em eventos como a Rondônia Rural Show fortalece esse compromisso e aproxima a instituição da população, promovendo o diálogo, a transparência e o exercício da cidadania.