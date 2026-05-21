Inscrições de representantes para eleição no Conselho de Administração do Iperon encerram dia 29 de maio

Por Ruth Abreu

Publicada em 21/05/2026 às 16h39

O prazo para inscrições no processo eleitoral destinado à escolha dos representantes dos beneficiários no Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) encerra na próxima sexta-feira (29). A participação é aberta a servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

O processo eleitoral tem como objetivo fortalecer a participação dos segurados na gestão previdenciária estadual, garantindo representatividade no Conselho de Administração do Instituto. Ao todo, serão eleitos quatro representantes, sendo três vagas destinadas aos servidores ativos e uma vaga para aposentados e pensionistas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o processo eleitoral para representação no Conselho de Administração fortalece a transparência, o controle social e a legitimidade das decisões que envolvem a previdência dos servidores estaduais.

O presidente em exercício do Iperon, Delner do Carmo de Azevedo, ressaltou que o Conselho de Administração é um espaço fundamental para garantir transparência, participação e fortalecimento da gestão previdenciária. “Convidamos os servidores ativos, aposentados e pensionistas a participarem deste processo democrático, contribuindo diretamente para o futuro da previdência estadual”, frisou.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede do Iperon, localizada na Avenida Sete de Setembro, nº 2.557, Bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho ou nas unidades regionais, endereços no link, no horário das 7h30 às 13h30. Em casos excepcionais, candidatos que residem em municípios sem atendimento presencial poderão efetuar a inscrição por e-mail, conforme critérios estabelecidos em edital.

Para participar, os candidatos devem atender aos requisitos legais previstos no processo eleitoral, entre eles:

Vínculo regular com o RPPS;

Formação de nível superior;

Comprovação de qualificação técnica; e

Apresentação da documentação exigida.

VOTAÇÃO

A votação será realizada integralmente pela internet, em turno único, com início às 7h30, do dia 9 de julho, e encerramento às 14h, do dia 10 de julho, por meio da plataforma oficial do Instituto. O formato online busca ampliar a participação dos segurados em todo o estado, sem necessidade de deslocamento.

RESULTADO

A apuração dos votos ocorrerá no próprio dia 10 de julho, e o resultado será divulgado nos canais oficiais do Iperon e publicado no Diário Oficial do Estado (Diof). Os eleitos tomarão posse em 1º de agosto de 2026, com mandato de três anos. O edital completo com todas as regras, critérios e documentação necessária está disponível nos canais oficiais do Iperon e pode ser acessado por meio do link: Edital n. 01/2026/IPERON-CELE .