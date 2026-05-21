Novo portal reúne mais de 887 cursos certificados pelo MEC, serviços e informações da secretaria 

Por Jean Carla Costa

Publicada em 21/05/2026 às 16h36

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) de Porto Velho apresentou a nova atualização do seu portal oficial, que agora está mais moderno, interativo e acessível para atender produtores rurais, agricultores familiares, técnicos e toda a população que busca informações sobre os serviços oferecidos pela pasta.

Com as mudanças, o site da Semagric passa a disponibilizar mais de 887 cursos gratuitos do Instituto Nacional de Administração Pública (INAP), com certificação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Entre os conteúdos disponíveis estão cursos voltados para meliponicultura, manejo de irrigação, horticultura, gestão rural, produção sustentável e diversas outras áreas ligadas ao fortalecimento da agricultura familiar e do agronegócio.

A nova plataforma também apresenta um organograma estruturado conforme a nova lei de organização administrativa da secretaria, detalhando as competências de cada departamento e os canais de atendimento disponíveis para a população. Outro destaque são as cartas de serviços, que orientam os usuários sobre programas, ações, serviços de inspeção, assistência técnica e procedimentos realizados pela Semagric.

Além disso, a população poderá acessar diretamente pelo portal diversos serviços essenciais, como cadastro do produtor rural, calendário de coleta de lixo, canais para denúncias, informações sobre locais e horários das feiras livres da capital, Educação Sanitária, Fiscalização, Regularização de Agroindústrias, entre outros atendimentos disponibilizados pela secretaria.

O portal também está em fase de desenvolvimento de novos painéis inteligentes que irão indicar, em tempo real, os locais onde a Semagric está atuando com obras, ações e programas sociais no município. A ferramenta permitirá ainda a consulta e acompanhamento de agendamentos de serviços, oferecendo mais praticidade e transparência para a população.

Portal está em fase de desenvolvimento de novos painéis inteligentes que irão indicar, em tempo real, os locais onde a Semagric está atuando

Outro avanço será a disponibilização de dados de transparência da gestão em tempo real, permitindo que os cidadãos acompanhem informações sobre ações, atendimentos e atividades desenvolvidas pela secretaria.

De acordo com o servidor da Semagric responsável pelas atualizações do portal, Thawynã M. Britto, a reformulação foi pensada para aproximar ainda mais a secretaria da população rural e urbana. “Nosso objetivo foi criar um portal mais dinâmico, intuitivo e transparente, permitindo que o produtor rural encontre facilmente informações sobre serviços, programas e capacitações. Hoje, qualquer agricultor interessado em aprender sobre meliponicultura ou manejo de irrigação, por exemplo, pode acessar gratuitamente os cursos disponíveis diretamente pelo portal”, destacou Thawynã M. Britto.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, ressaltou que a modernização representa um avanço importante na democratização do acesso à informação e ao conhecimento no campo. “Estamos investindo em tecnologia e transparência para facilitar a vida do produtor rural e fortalecer o desenvolvimento da agricultura em Porto Velho. O novo portal reúne informações essenciais, cursos gratuitos e canais de atendimento que ajudam a aproximar a Semagric da população”, afirmou o secretário.

O prefeito Léo Moraes destacou que a modernização do portal fortalece a conexão entre a gestão pública e os produtores rurais do município. “Nosso compromisso é levar mais tecnologia, transparência e oportunidade para quem vive e produz no campo. Com esse novo portal, estamos facilitando o acesso da população a cursos, serviços e informações importantes que ajudam no fortalecimento da agricultura e no desenvolvimento de Porto Velho”, afirmou o prefeito.

Além da modernização visual, o portal foi estruturado para facilitar a navegação em celulares, tablets e computadores, garantindo acesso rápido às principais informações e serviços da secretaria. A população pode conferir todas as novidades e atualizações diretamente no portal oficial da Semagric de Porto Velho.