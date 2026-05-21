Ariquemes dá início oficialmente à Safra do Café 2026 para o fortalecimento da cafeicultura no município

Por Assessoria

Publicada em 21/05/2026 às 15h05

A abertura da colheita aconteceu na LC 45, BR-364, na propriedade do senhor José Bastos, em um momento importante para o fortalecimento da cafeicultura no município.

A SEMAIC acompanhou os produtores durante todo o processo, oferecendo apoio técnico desde o preparo do solo, plantio, manejo e desenvolvimento das lavouras, reforçando o compromisso com o crescimento da produção rural e a valorização do homem do campo.

A cafeicultura segue sendo uma importante fonte de renda, desenvolvimento e geração de oportunidades para Ariquemes e toda a região.

Prefeitura de Ariquemes — trabalhando ao lado do produtor rural e fortalecendo o agro do nosso município.