Iluminação pública amplia canais para solicitações da população 

Por Jhon Silva

Publicada em 18/07/2026 às 11h15

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), mantém diversos canais de atendimento para facilitar o contato da população com os serviços de iluminação pública. Os moradores podem registrar solicitações de manutenção, informar pontos com lâmpadas apagadas, comunicar furtos de equipamentos e acompanhar o atendimento de forma rápida e prática.

Para agilizar o serviço, a orientação é que o cidadão informe o endereço exato do local e, sempre que possível, encaminhe uma foto do poste ou equipamento que necessita de manutenção. As informações permitem que as equipes atuem com mais precisão e rapidez.

A iniciativa faz parte das ações do programa Porto Velho 100% Iluminada, que vem modernizando a rede de iluminação pública e contribuindo para uma cidade mais segura e bem iluminada.

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, ressalta que os canais de atendimento aproximam a população dos serviços prestados pela empresa. "Queremos que o cidadão tenha facilidade para entrar em contato com a Emdur sempre que identificar a necessidade de um serviço. Com informações completas, nossas equipes conseguem agir com mais rapidez e eficiência, levando uma resposta cada vez mais ágil à população."

O prefeito Léo Moraes enfatiza que a participação dos moradores é importante para manter a cidade bem iluminada e garantir um atendimento cada vez mais eficiente. "Cuidar da iluminação pública também é garantir mais segurança e qualidade de vida para quem vive em Porto Velho. Quando a população utiliza os canais de atendimento, ela contribui para que os serviços cheguem com mais rapidez aos locais que precisam de manutenção."

Canais de atendimento

WhatsApp: (69) 9 9224-0676

Aplicativo: Emdur Porto Velho (Android e iOS)

Telefone: (69) 3901-8600

0800: 0800 642 6331