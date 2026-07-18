Fhemeron realiza campanha nos dias 07 e 08 de agosto para reforçar os estoques dos bancos de sangue de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 18/07/2026 às 11h50

A Prefeitura de Jaru, em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), realizará nos dias 07 e 08 de agosto mais uma campanha de doação de sangue no município.

As doações acontecerão no Centro de Saúde da Mulher, localizado na Rua Sebastião Cabral, nº 2662, Setor 04. No dia 07, o atendimento será da 8h às 18h, e no dia 08, das 8h às 16h.

A ação tem como objetivo reforçar os estoques de sangue utilizados para atender pacientes de todo o estado de Rondônia.

Estão aptas a doar pessoas com idade entre 16 e 69 anos, que pesem mais de 50 kg, estejam em boas condições de saúde, bem alimentadas e tenham dormido pelo menos seis horas na noite anterior à doação. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

Não podem doar sangue pessoas com sintomas de gripe ou outras infecções, que estejam em tratamento médico, além de gestantes e mulheres em período de amamentação.

A Prefeitura de Jaru e a Fhemeron reforçam o convite para que a população participe da campanha. Um único doador pode salvar até quatro vidas, garantindo o atendimento a pacientes que necessitam de transfusões de sangue em todo o estado.