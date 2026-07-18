Sílvia Cristina afirma que Rondônia vai escolher entre quem só aparece na eleição e quem está sempre junto

Por Assessoria

Publicada em 18/07/2026 às 11h05

Durante entrevistas na capital nesta semana, a pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina, afirmou que Rondônia vai escolher entre quem está sempre junto com a população e quem aparece só em época de eleições.

Como deputada federal, nosso mandato está presente com ações em todos os municípios e percorremos o Estado de ponta a ponta, conversando com as pessoas, recebendo demandas, nos reunindo com lideranças e escutando a nossa gente. Somos presentes de verdade e com entregas e trabalho, muito trabalho”, destacou.

Sílvia Cristina também reforçou que o povo precisa de representantes comprometidos com o trabalho e com resultados. “Mas, somente quem tem compromisso, independência, coragem e ficha limpa, pode de fazer a diferença e por isso estamos nos colocando como pré-candidata ao Senado: temos trabalho, coragem e somos ficha limpa”.