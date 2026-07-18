O Ouro Marrom de Rondônia: Dr. Benedito Alves defende investimentos no cacau para gerar emprego e renda

Por Assessoria

Publicada em 18/07/2026 às 10h42

Rondônia se destaca como um dos maiores produtores de cacau do Brasil, mas ainda enfrenta desafios que impedem o setor de atingir todo o seu potencial econômico. Apesar da qualidade reconhecida do cacau rondoniense, muitos produtores convivem com dificuldades de financiamento, falta de infraestrutura e pouca industrialização.

Para o pré-candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves, investir na cultura cacaueira é uma oportunidade de fortalecer a economia, gerar empregos e promover o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do estado.

Pontos negativos que precisam ser enfrentados

Falta de incentivos financeiros para pequenos e médios produtores;

Estradas precárias, dificultando o escoamento da produção;

Poucas agroindústrias para transformar o cacau em chocolates e outros produtos de maior valor agregado;

Baixa divulgação do cacau de Rondônia em mercados nacionais e internacionais;

Necessidade de maior assistência técnica e capacitação aos produtores;

Dificuldade de acesso à tecnologia e inovação no campo.

Propostas defendidas por Dr. Benedito Alves

✔️ Criação de programas estaduais de incentivo à produção e ao beneficiamento do cacau;

✔️ Implantação de linhas de crédito especiais para pequenos produtores;

✔️ Investimentos na recuperação e manutenção das estradas rurais;

✔️ Apoio à instalação de agroindústrias e fábricas de chocolate em Rondônia;

✔️ Incentivo à pesquisa, inovação e assistência técnica para aumentar a produtividade;

✔️ Criação de feiras e eventos para promover o "Cacau de Rondônia" no Brasil e no exterior.

Declaração do pré-candidato

"Rondônia já é uma potência na produção de cacau, mas precisamos avançar ainda mais. Nosso produtor merece apoio, tecnologia e oportunidades para agregar valor à sua produção. Não podemos apenas produzir a matéria-prima; precisamos transformar o cacau em riqueza, emprego e desenvolvimento para o nosso povo."

Segundo Dr. Benedito Alves, a valorização da cultura do cacau também é uma forma de fortalecer a agricultura familiar e incentivar os jovens a permanecerem no campo com mais oportunidades de renda e qualidade de vida.

Um novo caminho para o desenvolvimento

A cadeia produtiva do cacau tem potencial para se tornar um dos principais motores da economia de Rondônia. Com investimentos, planejamento e políticas públicas voltadas ao setor, o estado poderá ampliar sua participação no mercado nacional e internacional, gerando mais emprego, renda e desenvolvimento para milhares de famílias rondonienses.