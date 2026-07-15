Batalha pelo Governo de Rondônia; nomes fortes ao Senado; e as facções estão se matando

Por Sérgio Pires

Publicada em 15/07/2026 às 09h00

PREPARE SEU BOLSO, MOTORISTA! VOCÊ PODERÁ GASTAR MAIS UMA GRANA PARA MUDAR (DE NOVO) A PLACA DO SEU VEÍCULO

Às vezes, a gente acha que enlouqueceu, que está delirando, que não pode ser verdade o que se está lendo. Mas daí, lembramo-nos que estamos no Brasil, um país em que o consumidor é tratado como otário e que até personalidades importantes, como o é o senador catarinense Espiridião Amin, pode apresentar um projeto que carimba nossa testa como idiotas.

Vamos recapitular: em 21 de maio de 1998, o Contran criou uma Resolução obrigando todos os motoristas a andarem com um ridículo Kit de Primeiros Socorros em seus carros. Milhões e milhões de reais foram arrecadados para esta porcaria, que não serviu para nada, a não ser encher os bolsos das empresas que a vendiam.

Em 2015, fomos obrigados a usar apenas um tipo de extintor, que tinha uma fórmula especial, em mais uma das vergonhosas imposições, para que os donos de veículos trocassem seu equipamento e enchessem o bolso de algumas empresas.

Em 2014, nova lei: tínhamos que trocar nossas placas pelas do Mercosul. Quais os argumentos para a nova placa? Basicamente três. O primeiro, é que os números das placas antigas estavam se esgotando e, em breve, não haveria mais conjugação de números possíveis.

O outro: o Brasil se adaptaria ao sistema do Mercosul. Mas havia um terceiro e mais importante: com mais tecnologia, não existiria mais o lacre, com a então implantação do QR Code. O policial, simplesmente com o número da placa, conseguiria puxar todos os dados do veículo.

Pois agora, Comissão do Senado aprovou proposta do senador Amin voltando no tempo e com mais uma absurda e desnecessária despesa para os proprietários de veículos: a volta das placas com os nomes do Estado e do município de origem.

Argumentos: a volta destas informações ajudaria as autoridades de trânsito e beneficiaria os motoristas. Mas tem mais: segundo a proposta, “a iniciativa também incentivará o significado cultural e identitário das placas, reforçando o senso de pertencimento à cada região”.

As afirmações de que não haveria mais números para compor as placas nos novos carros e a questão do Mercosul foi deixada de lado. Agora, a ideia é voltar ao passado, embora a proposta, aprovada em abril, ainda não tenha saído da comissão e ido para o plenário.

Caso tornada lei, será mais um castigo para os que têm carros no Brasil. Imagine-se cerca de 125 milhões de veículos tendo que comprar a placa nova e colocá-la em seus carros!

Tem cura um país que trata seus cidadãos deste jeito?

OPOSIÇÃO FORTE, RECEPÇÃO ALEGRE, VISITA A PRODUTORES, MOTOR HOME E USO DE REDES SOCIAIS: A DISPUTA AO GOVERNO TEM MUITAS NUANCES

Na disputa pelo governo, tanto o candidato Marcos Rogério como seu vice, o Delegado Camargo, tratam o atual governo como terra arrasada. Rogério, em entrevista ao jornalista Robson de Oliveira, criticou a saúde, a segurança pública e até sobrou para Hildon Chaves, a quem ele se referiu afirmando que “apenas ter sido Prefeito não quer dizer que tenha sido feita uma boa administração”.

Já Adailton Fúria continua percorrendo o Estado, com sua jeito alegre e abraçando todos. Esteve em Ji-Paraná, no final de semana, abraçando Silvia Cristina, no lançamento do nome dela ao Senado e tem tido grande receptividade popular por onde passa. Aliás, é o mesmo que acontece com seu vice, Everton Leoni , em cada local que visita em Porto Velho.

Hildon Chaves e Cirone Deiró percorrem Rondônia em busca de apoio também entre os pequenos produtores. A dupla comemora receptividade muito positiva, onde quer que vá.

Expedito Neto tem uma dura missão, até a convenção do PT: escolher seu candidato a vice. O nome não havia sido apontado ao menos até a noite desta terça, mas há pelo menos três opções em vista.

Já Pedro Abib está fazendo uma campanha diferente. Junto com sua esposa, dona Brunah Heckteuer e as duas filhas e utilizando um Motor Home, um ônibus transformado em casa, a família anda por Rondônia, visitando cada um dos municípios. Em casa cidade, reuniões com prefeitos, vereadores, lideranças.

Samuel Costa, do PSB, já tem seu vice, o Sargento PM Machado e usa muito mais as redes sociais para manter sua campanha. Também mantém seu trabalho como jornalista, apenas nas redes, com um programa de entrevistas.

Já o representante do Psol, Luiz Teodoro, tem tido reuniões com grupos ligados ao partido, mas não há muito mais informações do que isso.

Alguns partidos já começaram a anunciar datas das suas convenções, mas a maioria ainda não se definiu.

CADA VEZ MAIS ACIRRADA A BATALHA PELAS DUAS CADEIRAS AO SENADO. TEM GENTE GRAÚDA DA POLÍTICA ENVOLVIDA NO JOGO

Confúcio Moura confirmou e reconfirmou: vai mesmo disputar a reeleição ao Senado. Com isso, os nomes fortes na corrida pelas duas vagas incluem, além dele, Sílvia Cristina, Mariana Carvalho, Fernando Máximo, Luís Fernando da Sefin, além das candidaturas nanicas do PT e do Psol. Acir Gurgacz, outro bom de voto, ainda luta na Justiça Eleitoral para conseguir o aval e entrar na corrida.

Todos se apresentam apenas como pré-candidatos, mas estão em campanha forte, a duas semanas do início das convenções. Sílvia Cristina, por exemplo, reuniu um público próximo a duas mil pessoas neste sábado, em Ji-Paraná, numa grande festa de lançamento do seu nome ao Senado. Fernando Máximo provavelmente é o recordista de visitas a municípios do Estado. Mariana Carvalho entrou com tudo na disputa, respaldada por uma longa história de serviços prestados ao Estado.

Confúcio é ainda o recordista de distribuição de emendas parlamentares para Rondônia, mas certamente vai enfrentar forte oposição, por sua ligação com o governo Lula. Já Luís Fernando é o cara nova neste pacote, vindo com apoio da estrutura do atual governo do Estado e escolhido pessoalmente pelo governador Marcos Rocha. Por fim, Acir Gurgacz, muito injustiçado, batalha para ter seus direitos políticos confirmados pelo TSE. Caso entre no jogo, vem com muita força e com chances reais.

Com um ex-governador e senador; com dois membros da Câmara Federal; com uma ex-deputada campeã de recursos para Porto Velho e outras cidades; com um os técnicos em finanças mais respeitados no Estado e com a chance de que um megaempresário, que dá 13 mil empregos, possa entrar no jogo, a corrida pelo Senado está cada vez mais complexa e difícil

Há quem diga que esta disputa poderá ser muito mais acirrada do que a do Governo. Pode parecer exagero, mas pelos nomes envolvidos, há que se pensar seriamente sobre esta tese.

INTERPRETAÇÃO EXAGERADA DA LEI? GOVERNO DE RONDÔNIA IMPLANTA APAGÃO INFORMATIVO POR CAUSA DAS ELEIÇÕES

Se não for nesta quarta, será na quinta-feira. O governador Marcos Rocha está voltando da China, onde participou de vários eventos, divulgando nossos produtos para aquele que é hoje o maior comprador das principais riquezas produzidas em Rondônia, via agronegócio. Embora não tenha divulgado suas ações durante a estadia em terras chinesas, na maioria das viagens internacionais que fez durante seu mandato, Rocha trouxe resultados positivos. Mas também não os divulgará?

Durante estes dias, quem esteve à frente do Governo foi o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alexandre Miguel. Ele assumiu o cargo, já que o vice, Sérgio Gonçalves e o presidente da Assembleia, Alex Redano, são candidatos em outubro e abriram mão da honraria. Alexandre Miguel assumiu pela segunda vez em pouco tempo. Só que agora, provavelmente por uma interpretação exageradamente conservadora do sistema de comunicação do governo em relação à lei eleitoral, nada foi divulgado sobre as ações do interino.

É verdade que a lei eleitoral veda a publicidade institucional e matérias informativas que possam ser interpretadas como propaganda política para algum candidato. Contudo, não veda ações de governo que podem e devem ser informadas à população. A intenção da lei é evitar que a máquina administrativa beneficie candidatos.

Mas, por outro lado, atos administrativos e notícias de interesse público podem ser divulgados, desde que não configure também publicidade institucional. Ou seja, não há restrição para que se faça um verdadeiro apagão informativo. O portal do Governo está fora do ar desde 4 deste mês e assim permanecerá até o final da eleição. Por que? Ao que se sabe, não há qualquer norma legal que determine que todo e qualquer ato de governo esteja proibido de ser divulgado.

QUASE 235 MILHÕES DE REAIS NA CONTA: FUNCIONALISMO RECEBEU PRIMEIRA PARCELA DO 13º. E O SALÁRIO DE JULHO SERÁ PAGO DIA 31

Mesmo na reta final, o governo de Rondônia mantém seus servidores satisfeitos, com pagamento de salários religiosamente feitos e, agora, nesta semana, o depósito da primeira parcela do 13º deste ano. Cerca de 235 milhões de reais caíram nas contas de todos os funcionários públicos do Estado, dando um alívio nos bolsos sempre apertados dos assalariados. O salário do mês será pago no próximo dia 31.

Como se considera impedido pela legislação eleitoral de distribuir informações à população, o pagamento foi registrado nas redes sociais pelo próprio governador Marcos Rocha, que está chegado de uma viagem de duas semanas à China e provavelmente assume o comando do Estado ou nesta quarta ou não quinta-feira.

Durante todo o seu mandato (como vem ocorrendo desde Ivo Cassol) o governo rondoniense tem pago religiosamente os salários e as duas parcelas do 13º, inclusive com anúncio antecipado das datas em que o dinheiro vai cair na conta do funcionalismo.

Por exemplo, para os últimos meses do atual governo Rocha, as datas já agendas para recebimento do salário normal são as seguintes: Agosto, dia 28; Setembro, 30; Outubro, 28; Novembro, dia 27 e Dezembro, dia 23. Além disso, a segunda parcela do 13º deste ano está confirmada para dia 11 de Dezembro.

O total de gastos com a folha de pagamento do Estado supera os 250 milhões mensais. Nos meses em que há pagamento do 13º, este valor pode duplicar.

FEDERAL INDICIA QUASE 50 ENVOLVIDOS NOS ROUBOS DOS VELHINHOS, MAS FILHO DO PRESIDENTE ESTÁ FORA!

Nem uma só linha envolvendo um home intocável: Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Mas Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca, aquele amigão de Lulinha, suspeito de dar ao filho do Presidente uma mesada de 300 mil reais, está entre os 48 denunciados pelo Polícia Federal no escândalo do INSS.

A Polícia Federal concluiu a primeira investigação da “Operação Sem Desconto”, do esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. O relatório, de 265 páginas, foi apresentado ao ministro do STF, André Mendonça, relator das investigações. Certamente os envolvidos terão julgamento justo, porque não serão julgados politicamente, mas de Mendonça se espera pesada punição aos ladrões dos velhinhos.

Entre as quase cinco dezenas de indiciados, estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto; o ex-procurador-geral do órgão, Virgílio de Oliveira Filho e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca. Esses indiciados estão presos preventivamente desde o ano passado. O filho de Lula, não indiciado, continua morando tranquilamente na Espanha.

De acordo com as investigações, o esquema consistia em descontar de aposentados e pensionistas do INSS valores mensais, como se eles tivessem se tornado membros de associações de aposentados, quando, na verdade, não haviam se associado nem autorizado os descontos.

O golpe contra milhares e milhares de aposentados, pode superar os 6 bilhões e 300 milhões de reais. Ainda há outra questão não esclarecida: a liberação de bilhões de reais em empréstimos jamais solicitados pelos velhinhos. Aí o rombo é ainda maior!

FACÇÕES TERRORISTAS EM GUERRA: SETE ASSASSINATOS EM MENOS DE DUAS SEMANAS FORAM REGISTRADOS EM PORTO VELHO

Não são terroristas? Para o governo brasileiro, não são. Mas para a população que vive apavorada de medo com tanta violência, PCC e Comando Vermelho mais que merecem esta designação feita pelo governo norte-americano. Estas duas facções, principalmente, mas outras também, aliás, estão em guerra em várias regiões do país, onde dominam territórios que abrigam, hoje, mais de 26 milhões de brasileiros.

Em Porto Velho, a batalha por domínio de territórios deixa clara a situação: as duas maiores facções estão se matando. Foram sete assassinatos brutais em menos de 14 dias, quase dois por dia. Enquanto eles estiverem exterminando uns aos outros, sem problema. O problema é quando começarem, novamente, se voltar contra a população comum, gente que quer apenas trabalhar e sobreviver.

Mas o terror não está apenas na cidade. No campo, as invasões e os múltiplos crimes cometidos por membros dos falsos sem terra, principalmente da Liga dos Camponeses Pobres, que mais dia menos dia também será considerada terrorista, continuam assustando os proprietários rurais. Não fosse a atuação das patrulhas rurais da PM, a situação poderia ser ainda mais grave.

A verdade é que, protegidos pela legislação criada exatamente para ignorar as vítimas, mas protegê-los, os bandidos estão cada vez mais perversos e as facções e milícias estão muito menos temerosos de enfrentar a polícia.

Infelizmente, neste quadro, uma parte ainda maior estará nas mãos das facções e das quadrilhas. Se o Brasil não mudar urgente, estaremos, quase todos os brasileiros, pagando proteção para as facções e seus aliados. Quando se falava deste tipo de risco há alguns poucos anos, todos os governistas consideravam que eram apenas previsões exageradas dos “reacionários”.

Hoje, o quadro é este que todo o Brasil está assistindo.

GOVERNO REMANEJA DINHEIRO DO HEURO E INVESTE UM TOTAL DE 231 MILHÕES DE REAIS EM OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

Lá se foi o projeto do Heuro ainda no atual governo? O remanejamento de parte dos 231 milhões que seriam destinados para esta obra, provavelmente representa o fim do sonho do Hospital de Urgência e Emergência da Capital, ao menos até o final deste ano. A realização do sonho de Porto Velho ter seu Heuro deve ficar para o futuro, portanto.

A lei, publicada no Diário Oficial é assinado pelo governador em exercício, desembargador Alexandre Miguel. Do total, 70 milhões seriam aplicados na área

e no prédio da antiga faculdade Uniron, que seria adaptado para o novo Hospital. O negócio não andou e todo o dinheiro entrou no pacote de transferência de recursos para outros projetos da saúde pública.

Outros cerca de 161 milhões de reais, correspondiam ao pagamento de contratos de PPPs. Todos os recursos, superiores a 231 milhões de reais, serão enviados ao Fundo Estadual de Saúde. Eles cobrirão despesas de manutenção e terceirização de serviços em 2026.

A construção do Heuro era uma espécie de menina dos olhos do governador Marcos Rocha. O projeto não deu certo depois que a empresa que venceu o leilão na Bolsa de Valores, em 7 de julho de 2021, ou seja, há cinco anos, demonstrou ser incompetente para fazer a obra.

Depois disso, a intenção do Governo rondoniense era ou comprar um prédio próprio ou pelo menos começar a obra de um novo. O negócio com a Uniron chegou a estar bem adiantado, mas jamais se concretizou.

“SEU” CÉSAR, O PLANTADOR VOLUNTÁRIO DE 1.500 ÁRVORES AGORA É SERVIDOR DA PREFEITURA DE PORTO VELHO

Durante muito tempo, “Sezanildo Monteiro dos Santos, o “seu” César, foi uma espécie de lutador solitário, tipo Dom Quixote, trabalhando duro para plantar pelo menos 1.500 árvores, numa cidade como Porto Velho que, mesmo no coração da Amazônia, tem uma arborização muito abaixo do que deveria ter.

Há cerca de 12 anos, ele começou um trabalho voluntário, solitário, sem apoio algum. Durante este tempo todo, pegava mudas de árvores frutíferas de sua propriedade e plantava em diferentes áreas da cidade. Fez isso muitas vezes na região da Universidade Federal de Rondônia e em outros locais.

Pois esta semana, “seu” César se transformou de logo solitário no plantio voluntário, num servidor público, com aparato de contracheque e apoio oficial para continuar seu trabalho. “Com apoio da Prefeitura, com insumos, com apoio técnico, certamente ele vai produzir ainda mais”, anuncia o prefeito Léo Moraes.

O prefeito da Capital tem este tipo de feeling. Conhece a sua cidade e sua gente. Foi por isso que levou para a Prefeitura uma figura das mais queridas de todos: a Bailarina da Praça. Agora, descobriu este novo personagem, um homem simples, que nunca pediu nada e fez tudo por amor à sua cidade e sua gente.

Quantas milhares de árvores o novo servidor da Secretaria de Meio Ambiente, a Sema, vai plantar nos próximos anos? Se depender dele e com o apoio que já está recebendo, outras milhares, certamente!

APOIO À PRODUÇÃO: MIT AGRO LEVA MITSUBISHI VAI AO ENCONTRO DO MEIO RURAL EM RONDÔNIA

A Mitsubishi intensifica sua presença em Rondônia nesta semana com mais uma etapa do MIT AGRO, iniciativa que aproxima a marca da realidade do produtor rural por meio de visitas técnicas, demonstrações e encontros estratégicos em diferentes regiões do Estado.

A programação acontece entre os dias 13 e 16 de julho, passando por municípios com forte vocação para o agronegócio, como Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes e Porto Velho. A proposta é simples e, ao mesmo tempo, essencial: ir até onde o produtor está, conhecer sua rotina, ouvir suas necessidades e apresentar soluções desenvolvidas para quem vive o agro diariamente.

Durante a programação, a equipe nacional da marca realizará visitas a propriedades rurais e empresas ligadas ao agronegócio, proporcionando experiências práticas com a Nova Mitsubishi Triton, além de trazem para Rondônia o MIT Barter, uma novidade que permite a troca de Milho e Soja por caminhonete Triton.

Para o presidente do Grupo Rovema, Adélio Barofaldi, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com um dos setores mais importantes da economia de Rondônia. “O produtor rural impulsiona o desenvolvimento do nosso estado. Estar presente, ouvir suas necessidades e construir relacionamentos é a melhor forma de contribuir com esse crescimento. O MIT AGRO representa essa proximidade que faz parte da essência do Grupo Rovema e da Mitsubishi”.

Já a diretora da Autovema Mitsubishi, Kátia Milane, destaca que a iniciativa vai além da apresentação de um veículo. “O MIT AGRO representa a forma como acreditamos que os negócios devem ser feitos: estando presentes, ouvindo o produtor e compreendendo a realidade de cada região. Mais do que apresentar um veículo, queremos oferecer soluções que contribuam para aumentar a produtividade, a rentabilidade e a segurança de quem movimenta o agronegócio. Estar no campo, lado a lado com o produtor, reforça o compromisso da Autovema Mitsubishi e do Grupo Rovema com o desenvolvimento de Rondônia. Pra isso, contamos com nossos gerentes regionais, Élica Carvalho, Porto Velho e Vale do Jamari, e Rafael Dantte, Cone Sul e região central de RO, que estão à frente desse relacionamento direto com cada produtor.”

Reconhecida mundialmente pela tradição japonesa em veículos 4×4, a Mitsubishi fortalece, por meio do MIT AGRO, sua conexão com um dos segmentos mais importantes da economia brasileira. Em Rondônia, estado onde o agronegócio tem papel decisivo no desenvolvimento econômico, a iniciativa reforça o compromisso da marca em estar cada vez mais próxima dos produtores, valorizando o relacionamento, a inovação e a confiança construída ao longo dos anos.

PERGUNTINHA

Roubo dos velhinhos do INSS; Banco Master; 129 milhões pagos a à esposa do ministro Alexandre de Moraes; envolvimento de grandes figuras da República com corrupção; golpe contra aposentadoria dos índios e, mais recentemente, a descoberta de uma organização criminosa que atuava na liberação ilegal de precatórios. Depois de tudo isso, qual o novo escândalo que o Brasil deve esperar para esta semana?