Foragido do sistema prisional morre após confronto com Força Tática

Por Newsrondonia.com

Publicada em 15/07/2026 às 09h30

De acordo com as primeiras informações, equipes da Força Tática do 1º BPM realizavam uma ação policial quando localizaram o suspeito na região do km 17 da BR-319. Conforme relato preliminar, durante a tentativa de abordagem, o homem teria reagido à intervenção dos policiais, dando início a um confronto armado.

Após ser baleado, Ronei foi socorrido pelos próprios policiais militares e encaminhado, no compartimento da viatura, ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade hospitalar. A ocorrência ainda está em andamento e deverá ser detalhada pelas autoridades após a conclusão dos procedimentos policiais.

A Polícia Militar deve apresentar as circunstâncias da ação, enquanto os órgãos competentes realizarão os procedimentos periciais e investigativos previstos para casos de intervenção policial com resultado morte.

O caso será submetido aos procedimentos legais de investigação para apurar todas as circunstâncias do confronto. As informações divulgadas até o momento são preliminares e poderão ser atualizadas conforme o avanço das investigações e a divulgação oficial dos órgãos de segurança pública.