PM recupera motocicleta furtada durante patrulhamento na zona rural

Por Rondonianews.com

Publicada em 15/07/2026 às 09h15

Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (14), durante patrulhamento preventivo realizado na Linha 122, Km 19 Norte, na zona rural de Nova Brasilandia.

De acordo com informações da PM, por volta das 14h, a guarnição realizava rondas na região com o objetivo de coibir furtos que vêm sendo registrados na localidade. Durante a ação, os policiais abordaram uma motocicleta Honda Pop que transitava sem placa de identificação.

Após consulta aos sinais identificadores do veículo, foi constatado que a motocicleta possuía registro de furto na cidade de Cacoal.

A mulher que conduzia o veículo foi encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a motocicleta, para as providências cabíveis. O caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias em que o veículo furtado estava em sua posse.