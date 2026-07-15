Silvia diz que não convidou Fúria; Confúcio é criticado por hospital antigo; e Acir cobra revisão do pedágio da BR-364

Por Herbert Lins

Publicada em 15/07/2026 às 08h52

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

Entre pesquisas e promessas: as prioridades do eleitor moldam a narrativa dos pré-candidatos nas eleições de 2026.

CARO LEITOR, a linguagem adotada pelos pré-candidatos ao Governo de Rondônia, ao Senado e às cadeiras da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa revela um padrão cada vez mais evidente: os discursos estão concentrados em saúde, segurança pública e infraestrutura. Essa convergência dificilmente é coincidência. Ela indica que as pesquisas qualitativas e quantitativas de consumo interno apontam esses temas como as maiores preocupações do eleitor. Cientes desse cenário, os pré-candidatos moldam suas narrativas para apresentar soluções, promessas e compromissos voltados às demandas mais sensíveis da população. Trata-se de uma estratégia clássica do marketing eleitoral, em que a comunicação busca dialogar com as prioridades identificadas nas pesquisas. O desafio, porém, não está apenas em reconhecer os problemas, mas em convencer o eleitor de que existe capacidade política, técnica e administrativa para transformar discursos em resultados concretos.

Pesquisas

A disputa pelo Palácio Rio Madeira e pelo Senado tende a ser a mais técnica da história política recente de Rondônia. Pesquisas de consumo interno orientam estratégias, ajustam discursos e definem prioridades para conectar candidatos às demandas do eleitor.

Orientam

No marketing eleitoral, pesquisas identificam demandas, percepções e expectativas do eleitorado. Esses dados orientam o posicionamento, a narrativa e as propostas, tornando a comunicação mais aderente às prioridades e aos segmentos estratégicos do eleitor.

Narrativa

A construção da narrativa organiza propostas, valores e identidade em uma mensagem coerente. Quando conecta o candidato às expectativas do eleitor, fortalece credibilidade, diferencia a candidatura e aumenta o potencial de conversão de votos.

Esclareceu

Em contato com a coluna, a deputada federal Silvia Cristina (PP) esclareceu que não convidou o pré-candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Fúria (PSD), para o evento de pré-lançamento de sua pré-candidatura ao Senado, realizado no último sábado (11), em Ji-Paraná.

Picolé

Com o esclarecimento de Silvia Cristina (PP), conclui-se que Adailton Fúria (PSD) compareceu por iniciativa própria ao evento no Clube Vera Cruz no último sábado (11). Aliás, essa tem sido uma marca de sua pré-campanha: estar presente em eventos por todo o estado. Como Fúria já vendeu picolé na rua, vale a seguinte máxima: “menino que não anda, não vende picolé!”

Alinhamento

Nos próximos dias, Silvia Cristina (PP) deve reunir-se com o pré-candidato a governador Hildon Chaves (União), presidente da União Progressista (UP), Maurício Carvalho (União), e a pré-candidata ao Senador Mariana Carvalho (Republicanos). Na pauta, o alinhamento político para fortalecer o grupo e consolidar a estratégia eleitoral.

Hospitais

Linkado com o editorial da coluna, a pré-candidata ao Senado Silvia Cristina (PP) destacou uma marca de seus dois mandatos de deputada federal: a viabilização de quatro hospitais para Rondônia, média de duas unidades por mandato, reforçando seu discurso de entregas na saúde.

Garantiu

A pré-candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos), quando deputada federal, garantiu R$ 100 milhões para a construção do hospital de Porto Velho. O recurso está disponível em conta para SESAU. Contudo, Mariana precisou entrar na Justiça para evitar que o valor retornasse a Brasília.

Histórico

O deputado federal e pré-candidato ao Senado, Fernando Máximo (PL), não possui o mesmo histórico de Silvia Cristina (PP) e Mariana Carvalho (Republicanos) na destinação de recursos para hospitais. Como secretário de Saúde e parlamentar, ainda não entregou uma unidade hospitalar para Rondônia.

Promessa

O senador Confúcio Moura (MDB), médico e ex-governador de Rondônia por dois mandatos, carrega a crítica de não ter conseguido entregar o novo Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho, o anunciado HEURO, que permaneceu como uma promessa não concluída.

Criticado

Como senador, Confúcio Moura (MDB) é criticado por utilizar a gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos) como “cavalo de Troia” para viabilizar a compra de um hospital antigo, pequeno e ultrapassado. A emenda de R$ 50 milhões resultou em uma unidade que será destinada à UNIR como hospital universitário.

Saúde

O pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) aposta em uma narrativa centrada em saúde, segurança pública e infraestrutura, defendendo que o debate político deve ir além das ideologias e focar em resultados concretos. Suas críticas miram a eficiência da gestão pública em áreas consideradas prioritárias pelo cidadão.

Segurança I

Em sintonia com o editorial, o discurso de Bruno Bolsonaro Scheid (PL) nas redes sociais e na imprensa reforça a segurança pública como pauta central caso seja eleito senador em outubro próximo. Suas críticas e promessas buscam dialogar com a preocupação do eleitor sobre violência e estrutura das forças policiais.

Segurança II

Linkado com o editorial, o pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL) tem colocado a segurança pública como eixo central de seu discurso. Nas redes sociais e na imprensa, apresenta críticas à situação atual da segurança pública e promete fortalecer ações, estrutura e valorização das forças policiais de Rondônia.

Convenção

Hoje (15), o pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL) reúne lideranças em Porto Velho para alinhar a convenção e estratégias eleitorais do partido. O PL será a primeira legenda a realizar convenção, no dia 22 de julho. O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, devem não participar do evento.

Agenda

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves (União), abriu a semana com agenda em Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Participou de reuniões, concedeu entrevistas e recebeu apoio de lideranças políticas, religiosas e empresariais nos dois municípios.

Pedágio

Sem mandato, o ex-senador Acir Gurgacz (PDT) articulou em Brasília a revisão do pedágio da BR-364, pauta que ainda não avançava com a bancada federal de Rondônia. A iniciativa reforça seu protagonismo político e cobra atuação mais efetiva dos parlamentares rondonienses.

Café

Ontem (14), durante um chá da tarde no Café Helena em Porto Velho, a pré-candidata a deputada federal Euma Tourinho (Podemos) esteve na mesa deste colunista e conversou sobre política. Euma destacou desafios e obstáculos enfrentados pelas mulheres na disputa por espaços políticos.

Promete

Quatro nomes despontam na disputa por uma vaga de deputado federal representando Ji-Paraná: Jesualdo Pires (PP), Anselmo de Jesus (PT), advogado Jônatas França e o vereador Márcio Freitas, ambos do PL. A corrida promete ser acirrada pela manutenção da cadeira do município na Câmara de Deputados.

Entregou

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) entregou materiais esportivos à Associação Novos Recomeços, em Porto Velho, fortalecendo projetos sociais que atendem jovens. A iniciativa amplia oportunidades por meio do esporte, promovendo inclusão, cidadania e desenvolvimento.

Vencer

O pré-candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves (Republicanos), após vencer um câncer maligno, transformou sua experiência pessoal em defesa de políticas públicas de saúde. Ele defende mais investimentos em prevenção, diagnóstico precoce e atendimento oncológico em Rondônia.

Cobrança

As obras do Parque Circuito de Porto Velho seguem paralisadas, aumentando a cobrança sobre a EMDUR, presidida pelo empresário Bruno Holanda. A demora na entrega gera desgaste para a gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos) e amplia as críticas dos usuários do parque.

Fortalece

O vereador Pastor Evanildo (PSD) fortalece sua pré-candidatura a deputado federal mantendo presença no interior de Rondônia. Em agenda pelo Cone Sul, visitou Vilhena, Cerejeiras, Cabixi e Corumbiara, ouvindo comunidades e dialogando com lideranças locais.

Sério

Falando sério, a narrativa é um dos pilares de uma campanha vitoriosa, pois organiza a mensagem, conecta valores, propostas e identidade do candidato. Quando bem construída, cria percepção de confiança, diferencia o projeto político e aproxima o eleitor da solução que ele deseja.