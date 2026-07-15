Entenda a polêmica envolvendo Ticiane Pinheiro, Rafa Justus e Antonela Braga

Por R7

Publicada em 15/07/2026 às 10h15

Ticiane Pinheiro e Fabiana Justus vieram a público para rebater uma suposta indireta de Antonela Braga para Rafaella Justus. As adolescentes, conhecidas por serem amigas, vêm trocando farpas nas redes sociais desde que Rafa apareceu ao lado da influenciadora Julia Pimentel, que tem uma desavença com Antonela.

A filha de Roberto Justus publicou um vídeo jantando com Julia. Pouco tempo depois, Antonela fez um desabafo sobre amizades verdadeiras e curtiu comentários que diziam: “Amigo do meu inimigo jamais vai ser meu amigo” e “É horrível quando você precisa ensinar alguém a ser amigo”.

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Em resposta às alfinetadas da amiga, Rafa reagiu e também interagiu com internautas, curtindo o comentário: “A Rafa é literalmente a pessoa que não tem briga com ninguém” e rebatendo um usuário que opinou que “amigo de todo mundo, no fim, não é amigo de ninguém”, dizendo: “Muda o disco! Vocês só sabem o que veem na internet.”

As indiretas repercutiram nas redes sociais, chegando até familiares de Rafa. “Eu não tenho inimigos, acho que minha filha tem a quem puxar. A briga dos outros é dos outros. Eu tenho amizade com todos, e se eles não se gostam e têm questões entre eles, não é problema meu! Amo fazer amizades e a Rafa é igual”, escreveu Ticiane nos comentários de um perfil de fofoca.

“Talvez a pergunta não seja por que tantas pessoas se afastam, mas por que isso continua se repetindo. Às vezes, a resposta começa na autorreflexão”, completou Fabiana, fazendo referência ao vídeo de Antonela sobre amizades verdadeiras.