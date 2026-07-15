Prefeitura intensifica frentes de trabalho e executa serviços simultâneos em Porto Velho

Por Letícia Regis

Publicada em 15/07/2026 às 10h50

A Prefeitura de Porto Velho mantém diversas frentes de trabalho atuando simultaneamente em diferentes regiões da capital, reforçando o compromisso da gestão municipal com a melhoria da infraestrutura urbana e da mobilidade.

As equipes executaram nesta terça-feira (14), serviços de limpeza, drenagem, cascalhamento, alargamento de vias e imprimação, garantindo mais segurança, trafegabilidade e qualidade de vida para a população.

A limpeza das áreas atendidas é realizada pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), etapa fundamental para preparar as vias e assegurar maior eficiência na execução dos demais serviços. Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realiza as intervenções necessárias, conforme as características e necessidades de cada local, promovendo melhorias que ampliam a durabilidade das vias e facilitam o deslocamento dos usuários da via.

O trabalho integra um planejamento contínuo da administração municipal, que busca atender as demandas da população com agilidade, mantendo equipes distribuídas em vários pontos da cidade para acelerar os serviços e ampliar o número de vias beneficiadas.

O prefeito Léo Moraes destacou que a atuação simultânea das equipes demonstra o empenho da gestão em oferecer respostas rápidas às necessidades da população.

Trabalho integra um planejamento contínuo da administração municipal

"Nossa determinação é manter equipes trabalhando ao mesmo tempo em diversas frentes de serviço, levando melhorias para toda a cidade. Estamos investindo em planejamento e organização para garantir que as ações avancem de forma contínua, proporcionando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores de Porto Velho".

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, ressaltou que a parceria entre as secretarias e a atuação constante das equipes contribuem para a evolucão e desenvolvimento da cidade.

"Através dos serviços de limpeza, drenagem, cascalhamento, alargamento de vias e imprimação feitos pelas equipes, conseguimos entregar resultados com mais qualidade e agilidade. Esse trabalho conjunto fortalece nossa capacidade de atender as demandas da cidade e assegura intervenções mais eficientes e duradouras".

A Prefeitura segue ampliando as ações de manutenção e recuperação da infraestrutura urbana, com equipes mobilizadas diariamente para atender as demandas da capital, reafirmando o compromisso da gestão com uma cidade mais organizada, segura e preparada para o futuro.