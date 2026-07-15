Laerte Gomes reúne entregas de máquinas agrícolas e reforça apoio à agricultura familiar em Nova Brasilândia do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 15/07/2026 às 11h16

Ao longo do mês de junho, o deputado estadual Laerte Gomes realizou uma série de entregas de implementos agrícolas destinados a fortalecer a agricultura familiar de Nova Brasilândia d'Oeste. As ações beneficiaram associações de produtores rurais de diferentes localidades do município, ampliando a estrutura de trabalho no campo e contribuindo para o aumento da produtividade.

Uma das entregas foi destinada à Associação de Produtores Rurais Boa Sorte, localizada na Linha 110, que recebeu uma recolhedora de café. O equipamento representa um importante reforço para os produtores da região, permitindo mais agilidade na colheita, redução de custos e melhoria nas condições de trabalho das famílias que vivem da cafeicultura.

Na ocasião, Laerte Gomes esteve acompanhado da vereadora Ana Paula Cappelli, que apresentou a solicitação do equipamento, além do presidente da associação, José Rodrigues, e da produtora rural dona Edna, que recebeu a comitiva em sua propriedade.

Outra importante entrega aconteceu na Linha 15 Norte, onde a Associação Arco Íris foi contemplada com uma recolhedora de café. O equipamento vai contribuir diretamente para o fortalecimento da produção agrícola local, proporcionando mais eficiência no trabalho desenvolvido pelos associados.

A entrega contou com a presença do prefeito Ginão, da vereadora Ana Paula Cappelli, autora da solicitação, da líder comunitária Maria Rezende, do secretário municipal de Agricultura, Oseas, e da presidente da associação, dona Laquéia.

Encerrando a agenda de compromissos no município, ainda no fim do mês de junho, o deputado realizou a entrega de um trator agrícola para a Aprunor (Associação dos Produtores Rurais da Linha 114). O equipamento amplia a capacidade de atendimento aos produtores da comunidade, oferecendo melhores condições para o preparo do solo e o desenvolvimento das atividades agrícolas.

A entrega atendeu à solicitação da vereadora Ana Paula Cappelli, que acompanhou todas as agendas realizadas no município e destacou a importância dos investimentos para atender as necessidades das comunidades rurais.

Para Laerte Gomes, o fortalecimento das associações rurais é uma das formas mais eficientes de incentivar a produção agrícola e promover o desenvolvimento dos municípios.

"Quando os equipamentos chegam às associações, eles passam a beneficiar dezenas de famílias produtoras. São investimentos que ajudam a reduzir custos, aumentam a produtividade e fortalecem a agricultura familiar, que tem papel fundamental na economia de Rondônia", destacou o parlamentar.

As entregas realizadas em Nova Brasilândia d'Oeste reforçam o compromisso com o fortalecimento do setor produtivo rural, oferecendo melhores condições de trabalho aos agricultores e contribuindo para o desenvolvimento econômico do município.