Skate Parque ganha nova estrutura e se consolida como espaço de lazer e esporte em Porto Velho

Por Emdur

Publicada em 15/07/2026 às 11h47

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), segue investindo na revitalização e manutenção dos espaços públicos da capital. Desde fevereiro, o Skate Parque vem passando por uma série de melhorias que têm transformado o ambiente em um espaço mais seguro, acessível e acolhedor para esportistas, famílias e frequentadores.

Entre as intervenções realizadas estão a construção de uma nova ponte de acesso para pedestres, reforço da iluminação pública, pintura geral, reforma dos banheiros, manutenção diária da limpeza, instalação de uma estação de hidratação, implantação de calçadas com acessibilidade, manutenção da pista de skate e substituição das lixeiras. Outra mudança importante foi a restrição da circulação de veículos no interior do espaço, que agora é destinado exclusivamente aos pedestres.

As melhorias fazem parte do compromisso da Prefeitura de Porto Velho em oferecer mais qualidade de vida à população por meio da recuperação e valorização dos espaços públicos. Atualmente, a Emdur é responsável pela manutenção de mais de 50 praças e áreas de convivência em toda a cidade, com equipes atuando diariamente em serviços de limpeza, conservação e zeladoria.

Para o prefeito Léo Moraes, cuidar dos espaços públicos é investir diretamente na qualidade de vida da população. "Queremos que as famílias ocupem cada vez mais os espaços da cidade com segurança, conforto e dignidade. O Skate Parque é um patrimônio de Porto Velho e seguirá recebendo investimentos para se tornar uma referência em lazer, esporte e convivência para todas as idades".

Outra ação foi a manutenção da pista de skate

De acordo com o presidente da Emdur, Bruno Holanda, o objetivo é devolver esses espaços à população cada vez mais organizados, seguros e convidativos.

“Estamos resgatando nossos espaços públicos para que voltem a ser locais de convivência, lazer e prática esportiva. O Skate Parque é um exemplo desse trabalho contínuo. Nossas equipes estão presentes diariamente realizando manutenção, mas sabemos que ainda há muito a avançar. Já existe um projeto de melhorias voltado exclusivamente para o espaço, que continuará recebendo investimentos.”

A Prefeitura reforça que a preservação desses ambientes também depende da colaboração da população. O descarte correto de resíduos, o cuidado com os equipamentos públicos e o respeito às estruturas ajudam a manter o espaço limpo, organizado e disponível para todos.

Em casos de falhas na iluminação pública, a Emdur orienta que a população entre em contato pelo WhatsApp (69) 99224-0676, permitindo que as equipes realizem o atendimento com mais agilidade.

Com investimentos permanentes em manutenção, revitalização e infraestrutura, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Emdur, reafirma seu compromisso de cuidar de cada canto da cidade e de transformar os espaços públicos em ambientes cada vez mais vivos, seguros e bem cuidados para a população.