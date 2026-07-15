Unidade do TJRO de acolhimento e a proteção às vítimas em completa quatro anos

Por TJ-RO

Publicada em 15/07/2026 às 11h39

O Centro Especializado de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV), do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), completou quatro anos de atuação no último dia 13 de julho, consolidando-se como referência no acolhimento, orientação e acompanhamento de vítimas que possuem processos em tramitação no Poder Judiciário.

Criado para oferecer atendimento humanizado e especializado, o CEAV já realizou mais de 2,8 mil atendimentos, proporcionando escuta qualificada, orientação sobre direitos e acompanhamento interdisciplinar às vítimas durante sua trajetória no sistema de Justiça.

Além do atendimento direto ao público, o Centro tem investido no fortalecimento da rede de proteção. Ao longo dos quatro anos de funcionamento, foram promovidas 91 visitas institucionais a órgãos e entidades parceiras, ampliando o diálogo entre as instituições e fortalecendo a atuação integrada em favor das vítimas.

Entre os serviços oferecidos estão acolhimento psicossocial, escuta especializada, orientação jurídica sobre direitos, encaminhamento para serviços da rede de atendimento e articulação com instituições parceiras. O objetivo é reduzir os impactos decorrentes da violência, garantir acesso à proteção e contribuir para que as vítimas encontrem suporte durante todo o percurso judicial.

Os quatro anos de atuação representam um importante marco para o Tribunal de Justiça de Rondônia na consolidação de uma política judiciária voltada à proteção das vítimas, baseada na escuta, no respeito e na garantia de direitos.

Para o presidente do TJRO em exercício, desembargador Francisco Borges, os resultados alcançados demonstram a importância de uma atuação humanizada e integrada no atendimento às vítimas. “Mais do que os números alcançados, os quatro anos de atuação refletem histórias acolhidas, direitos fortalecidos e o compromisso permanente do TJRO com o acesso à Justiça e à dignidade das vítimas”.

O CEAV permanece de portas abertas para atender vítimas de crimes e atos infracionais que tenham processos ajuizados no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia, oferecendo atendimento sigiloso, especializado e integrado à rede de proteção:

Endereço: Fórum Geral César Montenegro – Av. Pinheiro Machado, nº 777, 1º andar, sala 160, bairro Olaria, Porto Velho (RO), CEP 76820-838.

Telefone e WhatsApp: (69) 3309-7144

E-mail: [email protected]

Horário de atendimento: das 7h às 14h.