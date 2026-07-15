Laerte Gomes declara apoio à pré-candidatura do vereador Pastor Evanildo a deputado federal

Por Assessoria

Publicada em 15/07/2026 às 10h45

Durante a reunião, o parlamentar reforçou seu apoio à pré-candidatura do vereador Pastor Evanildo a deputado federal e destacou sua capacidade para representar Rondônia no Congresso Nacional.

O vereador Pastor Evanildo visitou, nesta terça-feira (14), o gabinete do deputado estadual Laerte Gomes, para fortalecer o diálogo institucional, discutir projetos e ampliar parcerias em benefício da população rondoniense.

Durante o encontro, Laerte Gomes declarou apoio à pré-candidatura de Pastor Evanildo a deputado federal. Segundo o parlamentar, o vereador reúne experiência, compromisso e dedicação para representar Rondônia em Brasília, defendendo os interesses do estado e da população no Congresso Nacional.

"O vereador Pastor Evanildo tem realizado um excelente trabalho em nossa cidade. É um homem comprometido com as necessidades da população e sempre busca soluções para as demandas da comunidade. Por isso, tem meu total apoio nessa caminhada rumo à Câmara dos Deputados. Tenho convicção de que fará uma grande representação de Rondônia em Brasília", afirmou Laerte Gomes.

Pastor Evanildo agradeceu a manifestação de apoio e destacou a importância da parceria com o deputado estadual para fortalecer o trabalho em favor dos municípios rondonienses.

"Recebo esse apoio com muita gratidão. O deputado Laerte Gomes tem uma trajetória de serviços prestados ao nosso estado e é reconhecido pelo trabalho que desenvolve em diversas áreas. Essa parceria fortalece nosso compromisso de buscar mais investimentos, apresentar projetos e construir soluções que contribuam para o desenvolvimento de Rondônia e para a melhoria da qualidade de vida da nossa população", destacou o vereador.

Ao final da reunião, Laerte Gomes e Pastor Evanildo reafirmaram o compromisso de manter o diálogo e a atuação conjunta em defesa dos interesses de Rondônia, fortalecendo iniciativas voltadas ao desenvolvimento dos municípios e à melhoria dos serviços oferecidos à população.