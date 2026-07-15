Poliana fica preocupada com ligação de Leonardo:

Por IG

Publicada em 15/07/2026 às 10h27

Poliana Rocha usou sua conta pessoal no Instagram para compartilhar um momento para lá de inesperado com os seguidores neste domingo (12). A loira revelou que recebeu uma ligação do marido, o cantor Leonardo, anunciando que havia aprendido a fazer Pix, mas a novidade não a agradou tanto.

De acordo com a empresária, a notícia interrompeu os planos de descanso e virou motivo de brincadeira nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora contou que aproveitava o domingo em casa e pretendia passar o dia relaxando, tomando um banho de mangueira e colocando a leitura em dia.

"Como todo domingo, quando estou em casa, estou aqui com o meu biquíni. Hoje não está muito sol, não, mas vou tomar um banho de mangueira e curtir o meu momento em que eu me sinto bem e fico na paz. Vou aproveitar para ler um livro também, que faz tempo que eu não leio", explicou.

Contudo, os planos mudaram quando o sertanejo telefonou para compartilhar a novidade.

Minha cabeça agora virou um trevo. Tudo o que eu não queria aconteceu. O Leonardo acabou de me ligar e falou que ele aprendeu a fazer Pixdisse Poliana Rocha, entre risos.

Na postagem, Poliana contou, em tom de brincadeira, que sempre tentou evitar que o cantor aprendesse a usar a ferramenta. De acordo com ela, Leonardo ligou depois que alguém abriu uma conta para ele e ensinou como utilizar o serviço.

Ela ainda brincou que "algum excomungado" foi o responsável por ensinar o cantor. No vídeo, a famosa afirmou que o músico ficou animado com a novidade e comentou a situação com bom humor.

“E agora ele está no ideal que ele está fazendo Pix e eu estou com a cabeça quente. Nossa, já foram tantas emoções pelo telefone”, disse, entre risos.

Dançarinas de Leonardo

Vale relembrar que, recentemente , Poliana Rocha usou suas redes sociais para dar uma opinião sincera e direta sobre as roupas usadas pelas dançarinas que acompanham o artista nos palcos.

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, ela foi questionada por um seguidor se "autorizava" as peças curtas e ousadas usadas pelas profissionais contratadas pelo sertanejo. Mostrando pouca paciência com a insistência no assunto, a influenciadora foi categórica ao afirmar que não se envolve nesse tipo de decisão corporativa e artística do marido.

"Sinceramente, não tenho interesse em opinar sobre isso. É uma decisão que não me cabe, e eu prefiro direcionar minha atenção para o que faz parte da minha vida", pontuou Poliana.