Monique Alfradique posa de biquíni e exibe corpão em praia do Rio

Por IG

Publicada em 15/07/2026 às 10h19

Monique Alfradique encantou os seguidores ao surgir em novas fotos de biquíni neste domingo (12). Aos 40 anos, a atriz aproveitou o dia para renovar o bronzeado em uma das praias do Rio de Janeiro e abriu um álbum de registros do dia de descanso nas redes sociais.

Nas imagens, Monique surge deslumbrante, usando um biquíni em um tom de vinho, com alças fininhas e argolas em metal dourado. Para completar o look, a atriz elegeu um boné vermelho e uma camisa com listras brancas e vermelhas. “Alma solar”, escreveu a artista na legenda da publicação, fazendo referência à frase que também estava estampada em seu boné.

Para abrir o carrossel de fotos, Monique optou por uma imagem em que aparece de costas, exibindo o bumbum torneado. Em outro clique, a loira surge apontando para a paisagem paradisíaca enquanto exibe o abdômen trincado.

Nos comentários da publicação, internautas se derreteram pela beleza da atriz. “Belíssima”, escreveu um. “Uma super atriz, brilhante, simpática e muito linda”, elogiou outro. “Que bela mulher”, declarou um terceiro usuário do Instagram.

Monique Alfradique curtiu o passeio acompanhada de sua irmã, Mabelle Alfradique, e do sobrinho, Ryan. A empresária, que é muito próxima da artista, também deixou um comentário na postagem. “Amo muito tudo isso”, declarou, complementando a mensagem com quatro emojis de coração.

Monique Alfradique exibe boa forma em novas fotos de biquíni.. Foto: Reprodução/Instagram

Daniel Vorcaro teria mandado Sicário ‘moer’ empregada da atriz

Desde que Daniel Vorcaro foi preso pelo escândalo do Banco Master, Monique Alfradique viu seu nome envolto em diversas polêmicas devido ao suposto envolvimento amoroso entre ela e o ex-banqueiro.

Recentemente, em 16 de junho, o caso ganhou novos desdobramentos. Segundo um dos relatórios preliminares divulgados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), Vorcaro mandou "moer" uma empregada da atriz em fevereiro de 2025 por uma suposta ameaça.

O pedido foi feito durante uma troca de mensagens entre o ex-banqueiro e Luiz Phillipi Mourão, conhecido como Sicário, e responsável pelo grupo A Turma, que recolhia informações de desafetos de Vorcaro.

“Empregada da Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabund*”, escreveu o ex-banqueiro após encaminhar o nome e o número de telefone da funcionária ao Sicário.

Após a conversa, Mourão envia um arquivo com dados pessoais e a foto de uma mulher. Apesar de aparecer na petição, investigadores não detalharam o que teria motivado a ameaça, nem confirmaram se ele seguiu em frente com o plano.

Ao ser questionada pela CNN, a assessoria de Monique negou ter conhecimento de quaisquer ameaças nesse contexo.