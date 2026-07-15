Prefeitura finaliza pavimentação da Rua Adalberto Costa Gadelha, no trecho entre as ruas Monteiro Lobato e Goiás, no Setor 6

Por Assessoria

Publicada em 15/07/2026 às 10h59

O projeto de pavimentação das vias urbanas do município segue avançando. Na última terça-feira (14), a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - Seminsp, concluiu o asfaltamento da Rua Adalberto Costa Gadelha, no trecho compreendido entre as ruas Monteiro Lobato e Goiás, no Setor 06.

A obra foi executada com equipes e maquinários próprios da Prefeitura, o que garantiu mais agilidade na execução dos serviços.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a entrega de mais uma via pavimentada representa um importante investimento na qualidade de vida da população. “Com o avanço dos serviços de asfaltamento e melhoria da infraestrutura dos bairros de Jaru, os moradores passam a contar com mais mobilidade urbana, segurança no trânsito e também com a valorização dos imóveis.”, destacou.

Os recursos do asfaltamento da Rua Adalberto Costa Gadelha foram viabilizados por meio de emenda parlamentar, atendendo a uma indicação do vereador Celiandro Marrom.