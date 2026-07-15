Em Jaci-Paraná, Circuito Rondônia de Pesca Esportiva encerra temporada 2026 distribuindo mais de R$ 70 mil em prêmios

Por Luciane Gonçalves

Publicada em 15/07/2026 às 10h56

Jaci-Paraná recebeu, neste fim de semana (11 e 12 de julho), a etapa de encerramento da temporada 2026 do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva. Com mais de R$ 70 miprêmios distribuídos, a competição registrou mais de 300 equipes inscritas na modalidade embarcada e outras 70 inscrições na pesca de caiaque, novidade desta temporada.

Além das disputas no rio, a programação levou moradores e visitantes à praia de Jaci, onde apresentações musicais e praça de alimentação fizeram parte das atividades abertas ao público. Organizado pela Associação dos Condutores de Pesca Esportiva de Rondônia (ACPE-RO), o evento reuniu competição esportiva e programação cultural gratuita voltada aos competidores e ao público.

CAMPEÕES

Na modalidade embarcada, a equipe Recanto Ribeirinho somou 3.101 pontos abrindo o pódio na terceira colocação. Em segundo ficou a equipe Cabeleira com 3.353 pontos e com 3.988 pontos, a equipe 3G foi a grande campeã da etapa, que reuniu três gerações da família para buscar o título.

Líder da equipe, Júnior Nogueira conta que na primeira edição do Circuito participou com o avô e na ocasião alcançou a quarta colocação. Hoje, sem o avô que já partiu, a família voltou ao circuito e conquistou o título da etapa. “Eu estou muito emocionado, pois tudo o que sei de pescaria aprendi com ele. Fico muito feliz de ter ganhado e agradeço ao evento por essa oportunidade”, comemorou o competidor.

Na pesca de caiaque, o grande campeão foi Breno Rodrigo, conhecido como Batata. Jhonatan Oliveira da Silva ficou em segundo lugar, enquanto Elenilson Pereira Rocha terminou na terceira colocação.

PRÊMIOS

Além da premiação destinada aos primeiros colocados, que ultrapassou R$ 10 mil, os competidores também participaram dos sorteios dos principais prêmios da etapa. A equipe Esquinão foi contemplada com um kit completo de barco, motor de 30 HP e reboque. Já o kit de caiaque equipado com motor de 3 HP ficou com Randrielisson Torres.

“Eu peguei um caiaque emprestado do meu primo para vir competir, eu não tenho esse material de pesca. Foi uma pescaria difícil, com muita chuva, mas saio daqui realizado com meu próprio equipamento, um caiaque e um motor. Estou muito feliz”, declarou Torres.

ALÉM DA COMPETIÇÃO

Quem passou pela praia de Jaci durante o fim de semana encontrou uma programação voltada também para quem não estava na disputa. A estrutura contou com praça de alimentação e apresentações da dupla Robson & Mateus, da banda Estação do Forró e do grupo 3 Ponto Zero Samba e Pagode.

Com acesso gratuito, a programação permitiu que moradores e visitantes acompanhassem o encerramento da temporada e participassem das atividades promovidas no local.

QUATRO MUNICÍPIOS

Além de Jaci Paraná, a temporada 2026 do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva também passou por Cabixi, Guajará-Mirim e Pimenta Bueno.

De acordo com o presidente da ACPE-RO, Danilo Fernandes, “ao longo da temporada, o Circuito reuniu centenas de competidores nos municípios onde a pesca esportiva também movimenta o turismo, a rede de hospedagem, os restaurantes e o comércio local. O balanço da temporada será divulgado nos próximos dias”, conclui Danilo.

O Circuito Rondônia de Pesca Esportiva é realizado pela Associação dos Condutores de Pesca Esportiva de Rondônia (ACPE-RO), em parceria com a deputada estadual Ieda Chaves e o Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), com apoio da Confederação Brasileira de Pesca Esportiva (CBPE).

Diretor da ACPE-RO, Júnior Cavalcante destaca que o Circuito tem papel importante no fortalecimento do turismo e na conscientização ambiental. “Mais do que uma competição, o Circuito Rondônia incentiva a prática do pesque e solte, que contribui para a preservação das espécies e para o uso sustentável dos nossos rios. Ao mesmo tempo, leva visitantes aos municípios, movimenta a economia local e reforça Rondônia como destino turístico para a pesca esportiva”, ressalta.

GIGANTES DE RONDÔNIA

Com o encerramento do Circuito, a ACPE-RO volta seus olhares para o Campeonato de Pesca Esportiva Gigantes de Rondônia, com etapas programadas para São Francisco do Guaporé, Jaci Paraná e Machadinho do Oeste, que já ocorre neste final de semana, dias 18 e 19 de julho, com inscrições abertas e gratuitas pelo site www.circuitorondonia.com.br.