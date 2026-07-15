Força Tática prende dupla com drogas perto de vala na Duque de Caxias
Por pvhnoticias.com
Publicada em 15/07/2026 às 09h30
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 Uma ação de policiais da Força Tática do 1º Batalhão nesta terça-feira (14), resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. 

O flagrante ocorreu no local conhecido como “Beco da Duque”, Rua Duque de Caxias, bairro Embratel em Porto Velho.

 Segundo a PM, após abordagem aos suspeitos foram encontradas porções de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro e material de procedência duvidosa. Ambos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes. 

Polícia Ação
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