Alex Redano destaca participação da Assembleia Legislativa na Rondônia Rural Show Internacional

Por Mateus Andrade

Publicada em 21/05/2026 às 15h29

Segundo Alex Redano, a presença da Alero na programação oficial do evento busca fortalecer o diálogo com o setor produtivo (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos), intensificou o convite à população para participar da 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, que será realizada entre os dias 25 e 30 de maio, em Ji-Paraná.

Considerada a maior feira do agronegócio da Região Norte, a Rondônia Rural Show reúne produtores rurais, empresários, investidores, instituições financeiras e representantes do setor produtivo de diferentes regiões do país.

Segundo Alex Redano, a presença da Assembleia Legislativa na programação oficial do evento busca fortalecer o diálogo com o setor produtivo e ampliar a aproximação com as demandas dos municípios e do interior do estado.

“A Rondônia Rural Show representa a força do setor produtivo e o crescimento econômico de Rondônia. A Assembleia Legislativa estará presente para acompanhar os debates e fortalecer o diálogo com produtores, empresários e toda a população”, afirmou o presidente da Casa de Leis.

Durante a feira, a Assembleia contará com estande institucional, realização de reuniões técnicas, atendimentos à população e participação dos deputados estaduais em debates relacionados ao agronegócio, agricultura familiar, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

A programação também prevê a realização de uma sessão itinerante extraordinária da Assembleia Legislativa em Ji-Paraná, com o objetivo de aproximar as atividades parlamentares da população e dos setores produtivos presentes no evento.

Para Alex Redano, a participação institucional da Assembleia reforça o compromisso do Parlamento com pautas ligadas ao desenvolvimento econômico e ao fortalecimento do setor agropecuário em Rondônia.

Estande da Assembleia Legislativa de Rondônia na Rondônia Rural Show 2025 (Foto: Eliete Marques | Jornalista Secom ALE/RO)

“O agro possui papel importante na geração de empregos, renda e desenvolvimento econômico do estado. A Assembleia seguirá acompanhando as demandas do setor e debatendo ações voltadas ao fortalecimento da produção rural e da economia de Rondônia”, destacou.

A expectativa é que a feira reúna milhares de visitantes e movimente negócios em diferentes segmentos ligados ao agronegócio.

Fotos: Eliete Marques e Rafael Oliveira