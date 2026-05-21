Antes de ser presa, Deolane Bezerra ostentou bolsa de quase R$ 347 mil

Por R7

Publicada em 21/05/2026 às 16h08

Antes de ser presa na manhã desta quinta-feira (21), durante a Operação Vérnix, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo e pelo Ministério Público, Deolane Bezerra costumava ostentar sua vida de luxo nas redes sociais. Na noite desta quarta-feira (20) não foi diferente.

A advogada e influenciadora digital, de 38 anos, compartilhou um vídeo em que aparecia em um elevador, usando uma bolsa da grife francesa Hermès.

“Ai, povo, a hora que eu parei. Não falei com vocês hoje, né? Mas amanhã eu vou ficar bem ativa aqui nessas redes”, disse ela.

O modelo escolhido por Deonale faz parte de uma coleção limitada e pode chegar a US$ 65 mil, (cerca de R$ 346,8 mil, na cotação atual).

Prisão de Deolane

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa nesta quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo e pelo Ministério Público. A ação visa combater a lavagem de dinheiro relacionada ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

De acordo com as autoridades, a prisão de Deolane é preventiva. Isso significa que ela permanecerá sob custódia até o julgamento ou até que um habeas corpus seja concedido. A possibilidade de prisão domiciliar também está sendo considerada devido à presença de uma filha menor de 12 anos.

A investigação aponta suspeitas sobre transações financeiras irregulares envolvendo depósitos frequentes na conta bancária da advogada e influenciadora. Esses depósitos eram feitos em valores inferiores a R$ 10 mil — prática adotada para evitar registros fiscais mais rigorosos pela Receita Federal.

Durante a ação policial realizada no condomínio onde Deolane mora, localizado em Alphaville, região metropolitana de São Paulo, foram apreendidos quatro carros luxuosos avaliados em aproximadamente R$ 8 milhões no total. Além disso, outros bens materiais também foram confiscados como parte das investigações.